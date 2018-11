Foligno, con Brustenghi si aprono le celebrazioni per i vent’anni del Laboratorio di scienze

Sarà Pierluigi Brustenghi, neurologo dell’Usl Umbria 2, a dare il via al ciclo di incontri che il Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno ha messo a punto per celebrare i venti anni di attività della struttura di via Isolabella. Anniversario che ricorrerà nel 2019. Era il 1999, infatti, quando il Laboratorio folignate veniva inaugurato. Erano trascorsi appena due anni dal terribile sisma del ’97 e in città si provava a ripartire, non solo con la ricostruzione fisica di case e palazzi ma anche con quella della conoscenza.

Da allora sono trascorsi 20 anni e la struttura presieduta oggi da Maurizio Renzini e diretta da Pierluigi Mingarelli si è affermata come un’importante realtà non solo nel panorama regionale, ma anche in quello nazionale. Complice anche l’organizzazione da ormai nove anni di Festa di scienza e filosofia, manifestazione che richiama ogni anno in città i più grandi esponenti ed esperti del settore scientifico ma anche di quello umanistico.

D’obbligo, dunque, festeggiare il ventennale. Il primo appuntamento, come detto, sarà dedicato alle neuroscienze. Protagonista il neurologo Pierluigi Brustenghi che mercoledì 28 novembre, nella sede del laboratorio folignate in via Isolabella, terrà una conferenza dal titolo “L’evoluzione delle Neuroscienze: dal cognitivismo all’embodied cognition”. Il calendario con tutte le iniziative messe a punto per i vent’anni d’attività del Laboratorio verrà invece presentato alla città domani, martedì 27 novembre, alle 11, nella sala Pio La Torre di palazzo comunale.