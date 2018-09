Foligno, gli artigiani spaziali di Week Hand pronti ad atterrare a palazzo Trinci

La corte esterna di palazzo Trinci, a Foligno, è pronta a trasformarsi in una piazza creativa, fertile e vivace. Quella firmata Week Hand, il Festival del fatto al mano che torna puntuale anche in questo 2018 dando appuntamento ad appassionati e curiosi per sabato 22 e domenica 23 settembre. Obiettivo dell’associazione Make, che promuove la manifestazione con il patrocinio del Comune di Foligno, è quello di dare al grande pubblico la possibilità di partecipare alla nuova cultura dell’artigianato, a modelli manifatturieri più sensibili, a stili di vita più consapevoli e a comportamenti di consumo più sostenibili. Più di cinquanta gli artigiani che prenderanno parte alla quarta edizione di Week Hand, scelti dopo un’accurata selezione. A Foligno porteranno illustrazioni, ceramiche, scarpe e borse, gioielli, saponi e molto altro. Premiate qualità e originalità delle tecniche artigianali, il talento, l’estro e la loro creatività. Come ogni anno, poi, tornano anche i workshop, già sold out ad una settimana dall’inizio del Festival. Ventidue quelli in agenda nella due giorni per oltre 350 partecipanti. Divisi in aree tematiche, saranno dedicati sia agli adulti che ai bambini. Previste anche delle “aree live”, alle quali si potrà partecipare anche senza prenotazione e infine, grazie al coinvolgimento di Cna Umbria tre contenuti teorici dedicati a un approccio corretto dei social da parte degli artigiani, mentre grazie ad ADI Umbria un talk sul design del territorio che avrà luogo domenica 23 settembre. Dopo il successo dello scorso anno, inoltre, domenica pomeriggio torna l'appuntamento con il live drawing in collaborazione con Becoming X Art+Sound Collective, l’associazione di disegnatori e fumettisti coordinati da Daniele Pampanelli, per decorare e serigrafare “dal vivo” tantissime shopper.

I PROTAGONISTI: Nella corte di palazzo Trinci sarà quindi possibile trovare: AB di Alessia Barbarossa, Abiuno, ale emozioni e sensazioni, Alisanna, Babel, Back From Rubbish, Bananamama, Bianca Flut, buh lab, Cera una Bolla, Cocai Design, Drawingfish, Effimero Creativity Lab, filotrama, Geografica, Hang Design, Hockety Pockety, Holy Food - genuino market, Ideastars, Il Sartino Naturale, Impressioni, in itinere gioielli, Insunsit / BI.unique, Isa&Isa Ceramiche di Elisa Laise, I sew so I don't kill people, JesAntArt, K28 Sick Creativity, Kosmika, Lab75, Label-Handcrafted lab, La bottega di Barbino, Laiepi, Le Scarpe di Marta, Lieve, Lindanera, Lisa Ciccone Illustration, little things gioielli, MartaDeRenzi Creations, Midorj, MudMoiselle ceramica, MUMI design, Naïf-Oggetti poetici handmade, NUOVA LINEA Produzioni di design, Officine Gualandi, Pamphlet, Pollicenero, Portatelovunque, Roger Cavinatto, Ta Petite, Telltale Design, Usta, Wawas.

I WORKSHOP: I workshop per gli adulti, anche quest’anno interessantissimi e multiformi, riguarderanno il ricamo con DMC, l'arm knitting, il tricotin con Panini Tessuti, il cucito creativo grazie a The Color Soup, la serigrafia con Cosebelle Mag, la creatività con Pastiglie Leone. Per i bambini, invece, tanti momenti di manualità a cura di Flyer Tiger, Post Museo della Scienza, Favini, Morocolor, Arcadia Design e tanti operatori, del territorio e non, pronti a mettersi in gioco coi i più piccoli. Visto il successo dello scorso anno tornano le aree live: una curata da Janome Italia che, in collaborazione con AR.CO Perugia, condurrà un workshop a ciclo continuo con la partecipazione speciale di Virginia Vittozzi, madre dei Podobis, aperto a tutti quelli che vogliano scoprire i segreti del cucito creativo; e poi ancora uno spazio curato da Officine Fratti, l'hub creativo di Perugia che si racconterà per la prima volta a Foligno. Una terza area live sarà dedicata al design e al craft a cura di Adi Umbria, ovvero un piccolo angolo di rigenerazione creativa in cui si potranno degustare assaggi del territorio, sfogliare riviste specializzate di settore, leggere libri e conoscere i più recenti progetti di design autoprodotto made in Umbria. E poi ancora per la prima volta in Umbria arriva Cindy - la prima merceria al mondo su roulotte nata nel 2017 grazie ad un crowdfunding sostenuto da più di 100 persone - guidata da Gloria Collucci, ovvero La merciaia ribelle. Infine ci sarà anche uno specialissimo corner dedicato al crowfunding con Ulule. Aree live di costruzione a cura di Arcadia Design e angoli di lettura “morbidissimi” con Bande à Part saranno dedicate ai bambini più piccoli che potranno dare sfogo a tutta la loro creatività.