Foligno, il Laboratorio di scienze sperimentali ricorda Giulio Giorello

A sei mesi esatti dalla scomparsa di Giulio Giorello, avvenuta il 15 giugno scorso, il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno ha deciso di ricordare il filosofo della scienza con uno speciale appuntamento online. L’iniziativa di commemorazione è in programma per martedì 15 dicembre, alle 21.15, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Festa di Scienza e Filosofia.

L’evento, dal titolo “Giulio Giorello. Grande amico, uomo libero”, vedrà la partecipazione di quattro illustri ospiti. A cominciare dal genetista Edoardo Boncinelli e dal filosofo Silvano Tagliagambe, referenti scientifici - insieme allo stesso Giorello, al fisico Roberto Battiston ed al linguista Massimo Arcangeli - di Festa di Scienza e Filosofia. E ancora i filosofi della scienza Corrado Sinigaglia e Luca Guzzardi. A coordinare l’incontro sarà, come di consueto, il direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli, che in occasione della scomparsa di Giulio Giorello aveva sottolineato come con la morte del filosofo fosse venuto a mancare “uno degli intellettuali più stimati e ammirati dal pubblico di tutte le età, e in modo particolare dai giovani, di cui condivideva l’entusiasmo e la curiosità”.

“Quando gli proponemmo, timidamente, di far parte del comitato scientifico della Festa di Scienza e di Filosofia - ricorda Pierluigi Mingarelli - accettò con entusiasmo, mettendo a disposizione il suo sapere, la sua esperienza, il suo interesse per la diffusione della cultura scientifica come strumento di crescita e di libertà, contribuendo in maniera determinante - conclude il direttore del Laboratorio folignate - al successo di una iniziativa che ha saputo conquistarsi, anno dopo anno, un pubblico sempre più vasto e variegato”.