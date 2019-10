Foligno, Luca Giuliani porta sul palco i suoi allievi per una speciale serata di musica

Sono ventiquattro, uomini e donne, ed hanno tra i 9 e i 60 anni. Ad accomunarli la passione per il pianoforte, che venerdì 25 ottobre li porterà a ritrovarsi all’Auditorium San Domenico di Foligno per una serata all’insegna della grande musica. Sono gli allievi del maestro Luca Giuliani, pianista folignate e anima del saggio-spettacolo “Anthology - Lezioni di piano” che vedrà sul palco dell’Auditorium folignate anche degli ospiti speciali, che affiancheranno i provetti esecutori nelle loro performance. Si tratta delle voci di Ondina Micieli e Raffaela Fugazza, della chitarra di Cristiano Lombardo, del violino di Filippo Dominici, della batteria di Simone Scarponi, delle percussioni di Marco Marsili, della fisarmonica di Alessio Manni e delle tastiere dello stesso Giuliani.

A risuonare nella sala Antonelli del San Domenico saranno le note di brani che spazieranno dalla musica classica a quella pop, come spiegato da Francesco Spano, tra gli organizzatori dell’evento. Special guest della serata Iskra Menarini, vocalist storica di Lucio Dalla. L’appuntamento con la grande musica è in programma alle 21 e sarà condotto da Daniela Rinaldi.

“‘Anthology - Lezioni di piano’ - ha commentato Spano - giunge quest’anno alla sua sesta edizione. Dopo un primo evento a Foligno - ha proseguito - ci siamo spostati al teatro Torti di Bevagna ed ora ritorniamo a casa. L’idea è quella di avviare una collaborazione con la nuova amministrazione nella promozione di questo grande artista di casa che è Luca Giuliani e che abbiamo fatto conoscere anche nelle vicine Marche”.

Il riferimento è in particolare a Fermo, città con la quale si sta avviando una proficua collaborazione che non interesserà, però, solo l’ambito musicale. A testimoniarlo la presenza di Luciano Romanella, presidente dell’Asd pugilato Nike Fermo, con cui Francesco Spano sta organizzando un campionato nazionale di soft boxe a cui farà da sfondo Foligno i prossimi 7 e 8 dicembre e che vedrà la presenza anche di un grande nome del circuito motociclistico nazionale ed internazionale. “Cos’ facendo - ha detto Romanella - vogliamo unire due territori attraverso lo sport, che è un veicolo turistico eccezionale”.

“Siamo contenti di tornare ad ospitare ‘Anthology’ - ha commentato al riguardo l’assessore folignate Marco Cesaro -. Luca Giuliani è un’eccellenza folignate e come amministrazione non potevamo far mancare il nostro sostegno. Per quanto riguarda la statale 77 - ha concluso l’assessore Cesaro - la ritengo un’infrastruttura importantissima ed una grande opportunità per la città di Foligno in un’ottica di incontro con le vicine Marche. E spero che l’evento di boxe in calendario per il mese di dicembre sia solo il primo di una serie di appuntamenti promossi insieme”.