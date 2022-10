A Foligno si torna in aula con l’Università della terza età: sabato l’avvio del nuovo anno

L’Università della terza età di Foligno si prepara a dare avvio al nuovo anno accademico. L’inaugurazione dei corsi per il 2022/2023 è in agenda per sabato 15 ottobre, alle 10, nella sede di via Oberdan. A salutare la ripresa delle lezioni che scandiranno i prossimi mesi ci saranno le autorità locali. A seguire la prolusione del presidente Roberto Segatori e la lettura di alcuni sonetti del "De Bello Putinico” di Luciano Cicioni.

Le lezioni si terranno il mercoledì e il venerdì fino al 26 maggio prossimo. Sette i corsa che accompagneranno questo nuovo anno accademico: “La grande arte nel nostro territorio”; “Bestia sarai tu!”; “La scienza: fonti energetiche e altre scoperte”; “Noi siamo al buio delle cose. Viaggio nella letteratura del mistero”; “Si fa presto a dire musical!”; “I cittadini e la legge”; e, infine, “Cinque viaggi in tre continenti”. Le lezioni verranno, inoltre, intercalate da “pillole" conoscitive su temi particolari quali la salute oggi, i cognomi, la massoneria, il dialetto ed esperienze di solidarietà. Previsti anche moduli formativi dedicati alle lingue straniere, ad esperienze laboratoriali di ricamo e patchwork e a saggi coreutici e teatrali, nonché gite culturali e momenti ricreativi.

Per iscriversi all’Unifol non sono richiesti requisiti particolari: basta aver compiuto 30 anni e pagare una modesta quota di iscrizione (20 euro il singolo, 35 i coniugi). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.unifolterzaeta.it o possono essere richieste alla segreteria al numero 3485616483.