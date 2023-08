L’Holidays Festival porta la musica indipendente nella Valle del Menotre

La musica indipendente si prepara a risuonare tra le montagne di Foligno. Al via questa sera (venerdì 4 agosto) l’ottava edizione di Holiday Festival, l'evento dedicato alla scoperta e alla celebrazione della musica underground nazionale e internazionale, a cui farà da sfondo la frazione di Scopoli fino a domenica 6 agosto.

Ad arrivare nella Valle del Mentre saranno, per l’occasione, artisti emergenti e nomi affermati dell’indie. In cartellone 18 concerti live, Dj set, ma anche esperienze d’ascolto nei boschi, trekking, presentazioni e altre attività collaterali come laboratori per bambini. Protagonista indiscussa sarà, però - come detto -, la musica, che spazierà dal jazz all’elettronica, dal folk al rock, passando per l’hip-hop, con un unico grande obiettivo: condividere la ricchezza della scoperta e, al contempo, rivitalizzare le aree montane.

La line-up artistica dell’ottava edizione vedrà in scena - tra gli altri - la cauntatrice sperimentale colombiana Lucrecia Dalt, che presenterà il suo ultimo disco ¡Ay!; la band franco-creola Les Python de la Fournaise, con la loro reinterpretazione di musica popolare Sega-Lontani infusa di psichedelia anni ’60-’70 e ritmi africani; gli anglo-brasiliani Wax Machine, con il loro rock psichedelico tropicale; il trio post-rock di Ravenna Comaneci; e la band britannica FEZ, che presenterà il l’ultimo Ep, dal titolo “Bottled Chais”.

Alcune esibizioni dal vivo avranno luogo in location d’eccezione, come la chiesa di San Biagio, a Pale, che ospiterà il pianista francese Romain Bertheau; e, ancora, la selva campestre della Valle del Menotre, dove prenderanno luogo le esperienze d’ascolto di Radio Safari e Field Studies.

L’ingresso all’evento - organizzato dall’associazione Holiday con il supporto della comunanza agraria di Scopoli - è gratuito e sarà possibile anche campeggiare. Uno degli scopi del festival, infatti, è quello di sostenere un turismo sostenibile, favorendo la piccola economia dei territori isolati e contribuendo alla coesione sociale del territorio umbro, valorizzando la diversità sociale e generazionale.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo delle attività, è possibile visitare il sito ufficiale www.holydaysfestival.it e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali Instagram e Facebook di Holydays Festival.