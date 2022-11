“La terapia tra presente e futuro”, se ne parla a Foligno con Medicus

È sulla terapia tra presente e futuro che verterà il prossimo appuntamento firmato “Medicus: Premio Gentile da Foligno”. L’associazione “Sophia Umbria-Marche” ha, infatti, messo in agenda per giovedì 17 novembre un nuovo incontro che vedrà intervenire esperti di settore con il fine ultimo di far incontrare medici e popolazione. L’appuntamento è alle 19.15 nella sala congressi dell’Hotel Le Mura, a Foligno. Ad intervenire saranno, per l’occasione, l’ematologo Silvio Canino, lo psichiatra Raffaele Garinella, il gastroenterologo Alessandro Mazzocchi e l’ortopedico Fabio Persone. A moderare l’incontro sarà, invece, Moreno Finamonti, presidente dell’associazione culturale “Sophia Umbria-Marche”.