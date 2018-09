La voce e il piano di Sergio Cammariere per la chiusura dell’Umbrò Summer Fest

Ultimo appuntamento per la rassegna musicale estiva targata Umbrò-Arci Perugia. L’appuntamento è per domani, venerdì 7 settembre, a Trevi con Sergio Cammariere. Il cantautore calabrese si esibirà alle 21.30 a Villa Fabri piano e voce. Cameriere si cimenterà con un nuovo live per piano solo, che raccoglie tutto il suo mondo musicale di cantautore e di pianista. Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, ricchi di suadenti atmosfere pianistiche. In scaletta i brani più famosi di Cammariere e alcune composizioni tratte dal suo disco “Piano”, che raccoglie alcune delle colonne sonore da lui prodotte. L’evento di domani, venerdì 7 settembre, chiuderà dunque la prima edizione di Umbò Summer Fest, manifestazione patrocinata da Umbria Jazz e che ha visto eventi in location uniche all’insegna del jazz e della musica d’autore: dagli Avion Travel e Danilo Rea alla Rocca dell’Isola Polvese all’UmbriaEnsemble alle Torri di Properzio a Spello. Le prevendite per il concerto di Cammariere sono disponibili online sul sito di Ticketitalia e nei punti vendita di Umbrò (via Sant’Ercolano 2, Perugia), Infopoint di Trevi, Circolo Arci Sant’Erminio (Strada Sant’Erminio 48, Perugia), Impact 0 Beach Bar e bar di Isola Polvese, Circolo Arci Moiano. Costo del biglietto 18 euro.