Il ministro Messa per l’inaugurazione di Festa di scienza e filosofia

Sarà il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ad aprire l’XI “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza” che si terrà a Foligno dal 21 al 24 aprile prossimi e che avrà per titolo “Riprendiamo il cammino. La scienza, il nuovo sviluppo, il pensiero libero”. Il Ministro Messa arriverà a Foligno giovedì 21 aprile per un saluto alla Festa in occasione del taglio del nastro in programma, alle 16, all’Auditorium San Domenico. Insieme al fisico Roberto Battiston, inoltre, interverrà sullo stato della ricerca scientifica in Italia.

Dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia ed un’edizione interamente online nel 2021, dunque, ora la grande Festa culturale di Foligno è pronta per tornare in presenza e lo farà all’insegna dei grandi numeri. Sì, perché ad attendere appassionati e curiosi ci sono in programma all’incirca 160 conferenze, tra quelle dedicate alle scuole e quelle aperte al pubblico, per un totale di 151 relatori di fama nazionale ed internazionale pronti ad arrivare in città.

IL PROGRAMMA - In calendario una quattro giorni all’insegna del confronto su grandi temi di attualità: dal ruolo della scienza e il nuovo sviluppo alla libertà del pensiero razionale, passando per i cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale e il mondo del Metaverso, e fino ad arrivare al futuro della salute e al superamento delle disparità di genere. Promossa e organizzata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali O.D.V., in collaborazione con il Comune di Foligno, la Regione Umbria e Oicos riflessioni, la manifestazione - come da tradizione ormai - dedicherà ampio spazio anche alla figura di Dante, la cui “virtute e conoscenza” declamata nella Divina Commedia si ritrova anche nel sottotitolo che accompagna Festa di Scienza e Filosofia. Un appuntamento reso ancora più importante dal fatto che in questo 2022 si celebrano i 550 anni dalla stampa dell’editio princeps, avvenuta proprio a Foligno l’11 aprile del 1472.

Tra le nuove location ci sarà anche il Museo Diocesano Capitolare, che ospiterà - tra gli altri - l’incontro “La questione ecologica tra ambiente fisico e universo digitale”, che vedrà intervenire il filosofo Silvano Tagliagambe insieme al decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense, Philip Larrey, e il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, monsignor Vincenzo Paglia.

Quest’anno, inoltre, Festa di Scienza e Filosofia uscirà dal centro storico per raggiungere anche la periferia. In particolare quella di Sant’Eraclio dove, grazie alla collaborazione con la Comunanza Agraria e il Centro giovani parrocchiale, si terranno due conferenze a cura della biologa Claudia Bordese e del giornalista scientifico Piero Bianucci.

GLI OSPITI - Come detto, saranno ben 151 gli ospiti di questa edizione 2022, che si susseguiranno in una quattro giorni densissima di incontri e dibattiti, a cominciare dall’attesissimo appuntamento con il premio Nobel, Giorgio Parisi (in video collegamento il 24 aprile). Tra i grandi nomi anche quelli del geologo Mario Tozzi, del direttore di ricerca dell’Irccs Ospedale San Raffaele, Anna Flavia D’Amelio Einaudi, del direttore scientifico dell’ospedale San Raffaelo, Gianvito Martino, dell’analista geopolitico Dario Fabbri, dell’oceanografa Katrin Schroeder, del direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, Giuseppe Remuzzi, dell’ex direttore della Clinica di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, della presidente di Emergency, Rossella Miccio, dell’astrofisica ucraina, Elena Bannikova, del presidente nazionale della Fondazione Associazione Medici Diabetologi, Paolo Di Bartolo, dello psichiatra e sociologo, Paolo Crepet, del matematico Piergiorgio Odifreddi, dell’amministratore delegato di Avio Spa, Giulio Ranzo, del capo redattore di “Leonardo, il tg della Scienza e dell’Ambiente” di Rai3, Silvia Rosa Brusin, della giornalista scientifica, Enrica Battifoglia, del presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, del filosofo Umberto Galimberti, del filosofo Massimo Cacciari, della senatrice a vita, Elena Cattaneo, della dirigente di ricerca emerita dell’Infn, Lucia Votano, del presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Silvio Garattini, e del sociologo Domenico De Masi. Non mancheranno, poi, i quattro referenti scientifici della Festa: il fisico e genetista, Edoardo Boncinelli, il filosofo Silvano Tagliagambe, il fisico sperimentale Roberto Battiston ed il linguista Massimo Arcangeli.

EXPERIMENTA - Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, tornerà poi Experimenta, contenitore di esperimenti scientifici ed exhibit tecnologici, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Grande novità di questo 2022 sarà il progetto “Entriamo nella cellula”, con la realizzazione nella corte esterna di Palazzo Trinci di una maxi-installazione che riproporrà la membrana cellulare con tutti i suoi componenti e che il pubblico potrà osservare e conoscere attraverso la realtà virtuale e le tecnologie immersive. Curato dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, il progetto ha visto la collaborazione dell’Itt “Da Vinci”, del Liceo classico “Frezzi-Beata Angela”, dell’Its Umbria Academy e della Direzione didattica del 3° Circolo di Foligno.

Tra gli eventi collaterali, poi, il collegamento con l’Ospedale di chirurgia pediatrica di Entebbe in Uganda realizzato da Emergency; la presentazione del progetto “Think Green Campus”, proposto dal Giffoni Film Festival; e le conferenze-spettacolo a cura dei ricercatori del Cnr e dell’Ingv, ospitate all’Auditorium Santa Caterina.

In occasione dell’XI edizione di Festa di Scienza e Filosofia, verrà inoltre presentato il progetto Geomia. Promosso dal Laboratorio di Scienze Sperimentali insieme all’Ingv, al Cnr e alla Protezione Civile, consiste nella creazione di una piattaforma pensata per i più piccoli allo scopo di fargli conoscere e scoprire i fenomeni naturali in maniera divertente.

GLI INTERVENTI - Il programma dell’XI edizione di Festa di Scienza e Filosofia è stato presentato in occasione della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, lunedì 4 aprile, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, a Perugia. Ad illustrarne i dettagli il presidente ed il direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli. Presenti la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, e l’assessore all’Istruzione del Comune di Foligno, Paola De Bonis.

Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno - “Non era facile arrivare all’XI edizione della Festa e il fatto di esserci riusciti è segno dell’interesse che cittadini hanno per le questioni trattate. Il titolo scelto è ‘Riprendiamo il cammino’ e porta con sé temi collegati, da un lato, all’uscita dalla pandemia e, dall’altro, al processo mondiale in atto verso nuovi sistemi di sviluppo. È l’edizione più grande da quando abbiamo iniziato e rappresenta la volontà di ricominciare tutti insieme”.

Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria - “La mia sensibilità verso questo evento, che ho reputato sempre di grande importanza, è noto. E il mio plauso va alla grande organizzazione messa in piedi. Attraverso gli incontri della Festa, la scienza e la conoscenza riescono a penetrare nelle nostre comunità, coinvolgendo anche le scuole. Ecco perché è un evento che va sostenuto ed accompagnato. Sono contenta della presenza del Ministro, persona di grande capacità e apertura, a cui si aggiungono altri importanti nomi, che fanno comprendere la fama acquisita dalla Festa. È un appuntamento di arricchimento per tutti, anche per noi che siamo chiamati ad amministrare in un periodo molto complicato. Riprendiamo il cammino è l’auspicio di tutti”.

Maurizio Renzini, presidente del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno - “Nonostante le difficoltà oggettive che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi due anni, abbiamo messo a punto un programma ricchissimo. Quella che sta per iniziare é un’edizione della rinascita e racchiude in sé un senso di speranza e di riconquista delle prerogative essenziali della scienza. Tutto questo è possibile grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner scientifici, dello staff della Festa e delle istituzioni locali regionali e di tante realtà come la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno che ci hanno sostenuto anche economicamente”.

Paola De Bonis, assessore all’Istruzione del Comune di Foligno - “Festa di Scienza e Filosofia ha due meriti: il primo è di essere l’evento degli eventi non solo per Foligno e per l’Umbria, ma anche nel panorama nazionale viste le importanti figure chiamate ad intervenire; il secondo, invece, è l’essere riuscita a coinvolgere i giovani con grande efficacia. Come insegnante e come assessore non posso che ringraziare il Laboratorio di Scienze Sperimentali per la passione messa nell’organizzazione di questo evento e per il lavoro fatto con i nostri ragazzi”.

Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno - “L’edizione 2022 di Festa di Scienza e Filosofia è ancora più ricca e straordinaria di quelle passate. Finalmente ci ritroveremo in presenza e lo faremo insieme ad importanti relatori che, venendo a Foligno, riconoscono il grande valore di questa manifestazione. È un evento prezioso per la nostra città e per la regione intera e come amministrazione dobbiamo contribuire a valorizzarla. Il nostro impegno sarà, dunque, quello di supportare sempre più e sempre meglio la Festa”.

PARTNER SCIENTIFICI - Partner scientifici della Festa di Scienza e Filosofia di Foligno sono: il Centro Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Italiano di Tecnologia, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologia, il Gran Sasso Science Institute, l’Università degli Studi di Camerino, l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università pre Stranieri di Perugia e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.

Obbligatoria la prenotazione per la partecipazione alle conferenze, che potrà essere effettuata a partire da oggi, lunedì 4 aprile, attraverso il sito www.festascienzafilosofia.it, all’interno del quale sarà possibile consultare l’intero programma.