Montelago, per il Celtic Festival anche i draghi di Game of Thrones

Ci saranno anche i draghi tra i grandi protagonisti della sedicesima edizione del Montelago Celtic Festival, in programma da giovedì 2 a sabato 4 agosto a Taverne di Serravalle di Chienti, Macerata, nel cuore dell’Appennino umbro-marchigiano. Sulla Tenda Tolkien planeranno, infatti, Drogon, Rhaegal e Viserion, i draghi in 3D di Game of Thrones. Sabato 4 agosto il loro animatore, Jonathan Symmonds, illustrerà il suo stupefacente lavoro, risultato di ore di studi e preparazione, punto di forza degli effetti speciali della serie tv record su HBO, trasmessa in 36 Paesi. Ma quello con i draghi sarà solo uno degli imperdibili appuntamenti con la festa fantastica della Terra di mezzo. Oltre alla scenografia digitale, infatti, l’edizione 2018 sarà dedicata anche alla letteratura con lo “Storytelling 2018 - Racconti originali dei Sibillini”, corso-concorso di scrittura fantasy in collaborazione con la scuola Holden di Torino, curato dalla scrittrice e conduttrice radiofonica di Radio Rai3 Loredana Lipperini, e la cui premiazione si terrà sabato 4 agosto. Ospite nella stessa giornata sarà Roberto Arduini, presidente dell’Associazione italiana studi tolkeniani, che terrà una conferenza sui simboli e le creature magiche nell’opera di Tolkien e Martin. Spazio, poi, agli assedi ed ai tornei d’arme nella Battle for Vilegis, il più grande evento di gioco di ruolo dal vivo, per la prima volta a Montelago Celtic Festival il 3 agosto. Come sempre, inoltre, ad allietare le atmosfere celtiche sarà la musica con 24 concerti non stop, a cui si affiancheranno eventi culturali, stand di artigianato, stage e laboratori, rievocazioni, sport, attività all’aria aperta, shopping e gastronomia. Insomma, tutto è pronto per l’arrivo nell’Appennino umbro-marchigiano del popolo di Montelago. L’evento, firmato Arte Nomade, è organizzato in collaborazione con la Regione Marche, la Provincia di Macerata, il Comune di Serravalle di Chienti (Mc), Cosmari, Protezione Civile della Regione Marche, Università di Camerino, e con il patrocino di Federazione Italiana Rugby e Legambiente. Info: www.montelagocelticfestival.it