Nocera, gli studenti dell’Iti “Sigismondi” a scuola di nano materiali

Un ecosistema innovativo è ciò che viene richiesto, sempre di più, nella società contemporanea. Guardare all’innovazione diviene un punto di partenza fondamentale e l’Istituto tecnico industriale “Sigismondi” di Nocera Umbra è in costante formazione per affrontare le sfide del progresso tecnologico. A testimoniarlo anche il seminario “Introduzione Ecosistema d’Innovazione Vitality: i nano materiali” che ha visto relatore d’eccezione Giovanni Carlotti, docente di Fisica della materia all’Università degli Studi di Perugia. Ad ospitare l’incontro l’aula magna dell’istituto scolastico nocerino, con l’obiettivo di presentare ai ragazzi un nuovo modello di sviluppo volto a valorizzare le specificità e le eccellenze territoriali tramite ricerca e innovazione. “Un plauso alla scuola di Nocera Umbra – ha commentato il sindaco Virginio Caparvi – per la lungimiranza che da anni dimostra nel voler arricchire la normale attività educativa con occasioni di innovazione, come avvenuto in occasione dell’incontro con il professor Carlotti”. “Vitality, ecosistema e innovazione”: questo il nome del progetto finanziato dalla missione “Dalla ricerca all’impresa” del Pnrr, con l’obiettivo di costituire delle reti di intervento, nelle aree di specializzazione tecnologica, tra università, enti di ricerca, territoriali e imprese, coerente con le vocazioni industriali del territorio. Punto di incontro di Abruzzo, Marche e Umbria, il progetto prevede la creazione di un hub in Abruzzo e dieci differenti spoke di ricerca nelle tre regioni. In Umbria, due le aree interessate da tale modello: a Terni, in biomateriali, e a Nocera, relativamente ai nano materiali. “Quello dei nano materiali – ha sottolineato il primo cittadino – è un tema sfidante che vede l’Università di Perugia capofila in un progetto Pnrr proprio su Nocera Umbra, nello stabilimento della ex Merloni”. “Un importante progetto, quello presentato ai nostri allievi – gli ha fatto eco il dirigente scolastico del ‘Sigismondi’, Leano Garofoletti –, che non solo rappresenta un altissimo valore scientifico dell’ecosistema ‘Vitality’, ma che documenta come un’importante attività di ricerca delle nuove tecnologie possa trasformare il territorio nocerino in un laboratorio di bio economia”.