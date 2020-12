Nocera Umbra, il lockdown non ferma i progetti di formazione delle scuole

L’emergenza non arresta la formazione. Attività didattiche sia online che in presenza, accompagnano il percorso didattico degli studenti dell’Istituto tecnico industriale e del Liceo delle scienze umane di Nocera Umbra.

“Per gli studenti di un Istituto tecnico – commenta il professor Claudio Parlanti –, lavorare in presenza è indispensabile, in quanto hanno l’opportunità di contestualizzare le competenze apprese, anche in Dad”. A seguito delle recenti indicazioni, emanate dal Ministero dell’istruzione riguardanti l’apprendimento, dallo scorso 9 novembre gli alunni delle diverse classi, con una turnazione di un giorno a settimana, hanno la possibilità di praticare le conoscenze, acquisite da remoto, nei laboratori relativi agli indirizzi di studio: tecnologia, informatica, scienza, impianti civili e industriali.

Comunicazione e società è ciò che invece riguarda il lavoro dei ragazzi del Liceo delle scienze umane: proseguono infatti le attività della classe IV di PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – all’interno del progetto Erasmus Civic Hackathon, per partecipare all’omonima, nonché prima, gara regionale che si terrà in gennaio. Tra i temi toccati, il contrasto all’odio online, agli stereotipi e al linguaggio sessista, alle fake news e alla disinformazione, in favore della tutela della privacy e dell’identità digitale di chi popola la rete e i social network.

Promozione di un percorso pedagogico eclettico che viene direttamente dagli studenti: la classe V del liceo, in questo senso, è in procinto di realizzare un videogioco, relativamente al CRHACK LAB, mentre alcuni alunni di entrambi gli istituti, in collaborazione con i docenti, hanno creato del materiale multimediale e visibile nel sito web dell’Istituto omnicomprensivo “Dante Alighieri”, in occasione degli Open Days che si terranno prossimamente. Un lavoro congiunto e colmo di novità è quello che respirano le scuole secondarie di Nocera: dalla partecipazione dell’ottava edizione ad “Europe Code Week”, la settimana della programmazione, al progetto “A scuola con l’iPad”, che intende convogliare gli studenti verso un uso consapevole delle tecnologie.

Non solo adolescenti: altri progetti hanno riguardato l’intero Istituto omnicomprensivo, quali STEM2020, finanziato dal Ministero delle pari opportunità e in collaborazione con l’Ente Palio dei Quartieri, Borgo San Martino e Porta Santa Croce, dal titolo “Il Palio dei Quartieri attraverso gli occhi di un robot”, che vede coinvolti dodici alunni e i cui lavori verranno proiettati in occasione del Palio 2021, ed “Educare alla Vita Buona”, rivolto alle insegnanti della scuola primaria che hanno sperimentato le funzioni di Geco, un programma volto all’aiuto dei bambini con disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali.