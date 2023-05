L’Orchestra di Padova e del Veneto porta la musica di Mozart a Foligno

Foligno si prepara ad ospitare uno degli eventi clou della 42esima stagione concertistica degli Amici della musica: quello con l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Benjamin Bayl. Sul palco dell’auditorium San Domenico anche il clarinettista Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, tra i più premiati al mondo. Insieme proporranno al pubblico un concerto dedicato alla musica di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta, sottolineano dagli Amici della musica, di “un incontro tra interpreti di livello internazionale”. Dal titolo “Mozart. Capolavori sinfonici”, l’evento cedrà l’esecuzione di due capolavori dell'ultima produzione mozartiana: il sublime Concerto per clarinetto e orchestra e la celeberrima Sinfonia n. 40, scritta nel 1788, in uno dei periodi più bui e tormentati dell'esistenza del compositore.

Musica, quindi, da non perdere con l’Orchestra di Padova e del Veneto, fondata nel 1966 e da oltre 50 anni tra le più apprezzate orchestre italiane nel mondo, impegnata in concerti e opere liriche. Molte le collaborazioni con i nomi più insigni del concertismo internazionale tra i quali Accardo, Argerich, Ashkenazy, Buchbinder, Chailly, Goebel, Koopman, Lonquich, Maisky, Mullova, Rostropovich, Zimerman. Sessanta le incisioni realizzate per le più importanti etichette italiane e straniere. Nel 2022 OPV ha ricevuto il Premio Coup de Coeur, prestigioso riconoscimento internazionale, assegnato dall’Académie Charles Cros al disco Musiche per il Paradiso di Dante di Salvatore Sciarrino, edito per l’etichetta Kairos con la direzione di Marco Angius, dal 2015 direttore musicale e artistico dell’Orchestra. A Foligno sarà diretta da Benjamin Bayl, 44enne, affermato direttore australiano di origine olandese.

Prestigio straordinario anche per Alessandro Carbonare, concertista già ospite delle Stagioni folignati, da anni una icona della musica classica, ma da sempre attratto anche da altri generi, quali musica jazz e Klezmer: importanti le collaborazioni con Paquito D’Riveira, Enrico Pieranunzi e Stefano Bollani. Musicista dalla carriera stellare. primo clarinetto solista dell’Orchestre National de France per 15 anni, da 20 ricopre lo stesso ruolo nell’Orchestra di Santa Cecilia. Ha collaborato con la Filarmonica di Berlino, quella di New York e la Chicago Symphony. Accompagnato dalle migliori orchestre al mondo, ha vinto nel frattempo anche due Diapason d’oro discografici, che si sommano agli altri innumerevoli riconoscimenti conquistati. È professore di clarinetto all'Accademia Chigiana di Siena.

Per info e biglietti www.amicimusicafoligno.it.