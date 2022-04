A palazzo Trinci un evento speciale sulla cellula con Festa di scienza e filosofia

In attesa che l’undicesima edizione di “Festa di scienza e filosofia” prenda ufficialmente il via nel pomeriggio di giovedì 21 aprile, con la cerimonia di apertura che si terrà, a partire dalle 16, all’Auditorium San Domenico di Foligno, alla presenza del ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, il Laboratorio di scienze sperimentali e il Comune di Foligno hanno messo in agenda un appuntamento dedicato al progetto “Entriamo nella nostra cellula”.

Dopo la presentazione della maxi-installazione, che si è tenuta negli scorsi giorni, infatti, per venerdì 15 aprile è in programma un evento speciale della Cellulaessenziale®. Dal titolo “La cellula, un modello per la vita”, l’iniziativa si terrà alle 21 nella corte esterna di palazzo Trinci, lì dove è stata installata l’enorme struttura che riproduce la membrana cellulare ed all’interno della quale è possibile entrare per osservare da vicino gli elementi che la compongono.

A coordinare l’evento saranno il curatore dell’installazione, Corrado Morici, e la docente di biologia, Angela Figoli. Al professor Morici il compito di presentare il progetto, illustrandone la genesi, come si è sviluppato e come continuerà a svilupparsi negli anni a venire, ma non solo. Verrà fatto anche un focus sull’importanza della didattica delle materie scientifiche tramite modelli. Da lì si passerà, insieme alla professoressa Figoli, ad analizzare la cellula, le sue componenti e l’evoluzione che ha subito nel tempo fino ad arrivare ad oggi. I due relatori accompagneranno, quindi, il pubblico in una visita guidata all’interno dell’installazione, ossia della cupola trasparente che rappresenta la membrana cellulare, e che contiene il nucleo, il reticolo endoplasmatico, i mitocondri e i ribosomi. Una volta all’interno ai visitatori verranno illustrate le fasi principali che caratterizzano il metabolismo cellulare.