Parte da Spello la nuova orchestra di talenti Musici Italiani

Parte da Spello il percorso musicale dei Musici Italiani, la nuova orchestra di talenti che sarà presentata domani, venerdì 25 agosto, alle 18 nella sala dell’Editto del palazzo comunale. La nascita dell’orchestra che ha come acronimo MI, la terza nota della scala musicale, si propone di donare energia positiva con le emozioni che solo uno spettacolo dal vivo può regalare.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione Ars Armonica e con il patrocinio del Comune di Spello. I Musici Italiani vantano come madrina e direttore d’orchestra Damiana Natali, una delle poche direttrici italiane e compositrici dalla carriera internazionale. All’evento interverranno l’assessore alla cultura Irene Falcinelli e i musicisti Elisa Maria Mannucci, Marco Pelliccioni e Damiana Natali che presenteranno i prossimi appuntamenti.

La prova aperta al pubblico si svolgerà sabato 26 agosto, alle 18.30, nella chiesa di Sant’Andrea: una première condivisa ed originale, per veder nascere le note dal pentagramma a un’alchimia sonora attraverso il lavorio di squadra. L’appuntamento successivo sarà nelle Marche, domenica 27 agosto, alle 21.30 in piazza Dante a Filottrano, in provincia di Ancona, con il Concerto l’Estroso, Sol 7 note per infiniti sentieri, dedicato allo storico Festival del Cusanino. Gli ingressi di tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Il programma musicale prevede un viaggio nel tempo e nello spazio, sia a livello storico che geografico, partendo da Vivaldi fino al 900, con Corelli, Pergolesi, Handel e Mozart, fino a Elgar, Baerman, Bazzini, Monti. Un caleidoscopio anche nelle forme musicali: dalla Suite, con i suoi brani dedicati alle danze, alla Sinfonia d’opera, al Concerto, al Divertimento, la Serenata, la Rêverie. Compositori vicini e lontani, nati e cresciuti in epoche e luoghi diversi, ma che la musica avvicina nel cuore dell’Italia centrale. Un’occasione per nutrirsi di bellezza e regalare piacere all’anima.