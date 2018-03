Quanti neuroni hai? Te lo dice la neuroscienziata Elena Lorenzi

Sarà dedicato al cervello il prossimo incontro firmato Festa di scienza e filosofia. Dopo il successo riscosso a Rasiglia, infatti, il Laboratorio di scienze sperimentali mette in agenda una nuova anteprima. Quello con la neuroscienziata Elena Lorenzi, appunto, che venerdì 23 marzo, alle 17.30, incontrerà il pubblico a Montefalco. A fare da sfondo alla conferenza dal titolo “Quanti neuroni hai?” sarà la splendida sala del consiglio di palazzo comunale. Sarà lì che Elena Lorenzi parlerà del cervello. Chi è più intelligente una scimmia o una balena? E come fare per capirlo? Ed ancora, un cervello piccolo è sinonimo di stupidità, oppure ci sono cervelli e cervelli, e le dimensioni non contano poi più di tanto? Questi, alcuni degli interrogativi ai quali risponderà. “Una brillante ricercatrice brasiliana, Suzana Herculano-Houzel - anticipa la neuroscienziata - ha escogitato un metodo rapido ed economico per contare con precisione i neuroni, le cellule che compongono il cervello. Con il suo lavoro - sottolinea - ha sfatato qualche mito secolare su cervellini e cervelloni, proponendo un’interessante teoria che combina cucina ed intelligenza”. Neuroscienziata, Elena Lorenzi è assegnista di ricerca nel gruppo “Animal Brain Cognition" al Centro Interdisciplinare Mente/Cervello dell’Università di Trento. Nella ringhiera dell’Umbria, però, la dottoressa Lorenzi incontrerà anche gli studenti. L’appuntamento è in questo caso è sempre per venerdì 23 marzo, ma alle 9. In platea gli allievi dell’Istituto comprensivo “Melanzio - Parini”.