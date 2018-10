Rivoluzione nei musei di Foligno: arriva il biglietto unico per visitare le bellezze cittadine

Anche a Foligno arriva il biglietto unico per visitare i gioielli della terza città dell’Umbria. Da venerdì 5 ottobre, infatti, con un unico ticket sarà possibile ammirare le bellezze di palazzo Trinci e del Museo della Stampa, ma anche della Calamita cosmica custodita all’interno dell’ex chiesa dell’Annunciata e del Centro italiano di arte contemporanea. Il Ticket weekend avrà un costo di 8 euro - ridotto a 7 euro tra l’allestimento di una mostra e l’altra al Ciac - potrà essere utilizzato nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica e avrà una validità di quindici giorni, pari cioè a due fine settimana.

“La bigliettazione unica - ha spiegato al riguardo il vicesindaco ed assessore alla cultura, Rita Barbetti - ci permetterà di far conoscere in maniera più ampia il nostro patrimonio culturale”. A prender vita, dunque, un percorso che coniuga passato e presente e che, come spiegato dall’assessore Barbetti, potrebbe presto arricchirsi ulteriormente. “Stiamo lavorando - ha dichiarato - affinché si possa inserire all’interno di questo progetto anche il Museo diocesano. A quel punto offriremmo a cittadini e turisti un unicum - ha concluso il vicesindaco folignate - oltre che un messaggio di unità e collaborazione”.

Sì, perché l’iniziativa del biglietto unico vede lavorare insieme il Centro cultura sviluppo economico del presidente Giancarlo Partenzi insieme ai responsabili di Coopculture e Sistema Museo, rispettivamente Alessandro La Porta e Francesca Brozzi. “Oggi è una giornata storica - ha dichiarato l’architetto Partenzi, prendendo la parola - perché finalmente, dopo tanto tempo, anche a Foligno siamo riusciti a chiudere il cerchio con la bigliettazione unica”.

E di momento epocale ha parlato anche Alessandro La Porta, sottolineando come questa partita abbia visto scendere in campo - primo esempio a livello regionale - due realtà “concorrenziali” come Coopculture e Sistema Museo. “Al giorno d’oggi - ha proseguito La Porta - è necessario fare rete in una regione come l’Umbria anche per cercare di far fronte alla concorrenza di realtà come Toscana e Marche”. “Abbiamo raggiunto un piccolo grande traguardo - he detto invece in conclusione Francesca Brozzi - dando all’utente uno strumento che gli permetterà di visitare in maniera agevole quattro spazi di natura diversa ma che raccontano, ognuno per la propria parte, la storia della di questa città”.

Accanto al Ticket weekend, poi, è stato presentato Welcome Foligno, biglietto unico pensato in collaborazione con la Caserma “Gonzaga” per offrire agli accompagnatori dei tanti giovani che vengono a Foligno per i concorsi di visitare la città a prezzi vantaggiosissimi. Il ticket, del costo di soli 2 euro, consentirà di visitare palazzo Trinci e la Calamita cosmica.