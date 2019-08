Santuari terapeutici, domenica visita a quelli dell'Appennino umbro-marchigiano

Nell'ambito delle iniziative per l’estate promosse dal Museo archeologico di Colfiorito, si terrà domenica 25 agosto una visita guidata alla scoperta dei più antichi luoghi sacri presenti nell’altopiano. Si tratta di un viaggio attraverso i più importanti santuari terapeutici presenti nelle zone a confine tra Umbria e Marche: Madonna del Sasso, Madonna del Piano e la Chiesa di San Pietro e Paolo. Il ritrovo (con mezzi propri) è fissato alle 9,15 al Mac. E’ richiesta la partecipazione di un minimo di 15 persone. Prenotazione obbligatoria al numero 0742/330584. Quella di domenica è la quinta tappa del cartellone degli eventi proposti dal Mac di Colfiorito per questa estate. Il sesto e ultimo appuntamento è in programma per domenica 8 settembre alle 9.30. Il programma prevede la scoperta della storia e del territorio toccato dal fiume, dalle Botti dei Da Varano al molino di Gelagna Bassa.