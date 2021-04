Sessanta conferenze e cento relatori: Festa di Scienza e Filosofia ai nastri di partenza

Sessanta conferenze ed un centinaio di relatori in una “staffetta online” che prenderà il via giovedì 22 aprile per poi concludersi domenica 25 aprile, anticipata dalla sezione dedicata come sempre alle scuole, che si aprirà già da martedì 20 aprile. Sono questi alcuni degli elementi che andranno a comporre la decima edizione di “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza”, promossa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, presieduto dal professore Maurizio Renzini e diretto dal professore Pierluigi Mingarelli, e da Oicos Riflessioni e patrocinata da Regione Umbria e Comune di Foligno. Dal titolo “Ripensare il futuro”, Festa di Scienza e Filosofia si comporrà di quattro aree tematiche all’interno delle quali si collocano gli interventi degli importanti relatori di fama nazionale ed internazionale che parteciperanno al decennale: “Economia ed equità”, “Democrazia e formazione dell’individuo”, “Scienza, teologia e sapienza” e “L’uomo, la società, la terra di fronte ai cambiamenti climatici”.

PROGRAMMA E RELATORI - Ma cosa attende il pubblico di Festa di Scienza e Filosofia? Come detto sono all’incirca 60 gli incontri online - che potranno essere seguiti sui canali Facebook e YouTube di Festa di Scienza e Filosofia - che scandiranno questa decima edizione, tra conferenze singole e tavole rotonde, ai quali prenderanno parte un centinaio tra scienziati, filosofi, giornalisti ed esponenti del mondo istituzionale, civile e religioso nazionale. Il programma completo della decima edizione è stato illustrato dal direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli, nel corso della conferenza stampa online che si è tenuta venerdì 16 aprile. Quotidianamente dal 22 al 25 aprile si terranno tre cicli di conferenze in altrettante fasce orarie che accompagneranno il pubblico da pomeriggio fino a sera. Ciascuna serata, poi, si concluderà con un ulteriore incontro che vedrà intervenire, nell’ordine, il matematico Piergiorgio Odifreddi e il neuroscienziato Giorgio Vallortigara (giovedì 22 aprile), il neuroscienziato Gianvito Martino (venerdì 23 aprile), il fisico Roberto Battiston (sabato 24 aprile) e il sociologo Domenico De Masi (domenica 25 aprile). Ad inaugurare la decima edizione di Festa di Scienza e Filosofia, come anticipato, sarà alle 18 l’incontro che vedrà protagonisti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, e monsignor Carlo Maria Polvani, sottosegretario aggiunto del Pontificio Consiglio della Cultura. Organizzato in collaborazione con Earth Day Italia e Management Innovation, l’incontro verterà sui temi della sostenibilità ambientale ed economica e sarà moderato dal giornalista Pierluigi Sassi. Ad anticipare la conferenza di apertura sarà, alle 16.30, l’omaggio al biologo Paolo Sassone Corsi, scomparso prematuramente lo scorso mese di luglio.

Tra gli ospiti che si susseguiranno durante i giorni della festa anche il fisico e accademico, Giorgio Parisi, presidente dell’Accadema dei Lincei, la professoressa Antonietta Mira, docente di Statistica all’Università degli Studi dell’Insubria, il fisico Antonio Zoccoli, presidente dell’Infn, il fisico Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia spaziale italiana, il prof. Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, il prof. Eugenio Coccia, presidente del GSSI, il prof. Fernando Ferroni, la filosofa Nicla Vassallo, docente all’Università degli Studi di Genova e le giornaliste scientifiche, Silvia Rosa Brusin ed Enrica Battifoglia, solo per citarne alcuni. Presenti anche i referenti scientifici della Festa, oltre al fisico Roberto Battiston, anche il genetista Edoardo Boncinelli, il filosofo Silvano Tagliagambe e il linguista Massimo Arcangeli.

L’OMAGGIO A DANTE - Non mancherà, come da tradizione ormai, l’omaggio a Dante Alighieri, dovuto più che mai visto l’importante anniversario che si celebra quest’anno, ossia i 700 anni dalla morte del “Sommo Poeta”. “Sommo Poeta” a cui Festa di Scienza e Filosofia fin dagli albori ha voluto rendere omaggio, richiamando nel proprio nome quella “Virtute e Canoscenza” che Dante cita nel XXVI canto dell’Inferno della Divina Commedia. A Dante Alighieri saranno dedicate sei conferenze, due per le scuole e le altre rivolte al grande pubblico. Tra queste, anche quella che vedrà ospite l’astrofisico Sperello di Serego Alighieri, discendente del “Sommo Poeta”, in un dialogo insieme al giornalista scientifico de La Stampa, Piero Bianucci. Festa di Scienza e Filosofia, inoltre, si inserisce nel progetto condiviso “Piazza Dante. #Festivalinrete” che unisce quarantatré Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, “Piazza Dante. #Festivalinrete” è una delle più importanti iniziative che nel 2021 renderanno omaggio a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla morte. Da nord a sud in un viaggio geografico e culturale che attraverserà tutte le regioni italiane toccando le grandi città e i piccoli centri, il progetto testimonia l’amore del nostro Paese per la straordinaria opera di Dante Alighieri, dando vita a un racconto tutto italiano che animerà le piazze (fisiche e virtuali: https://www.piazzadante.org/). Ogni festival proporrà all'interno della propria programmazione 2021 uno o più eventi dedicati a Dante, ideati e modulati secondo la propria vocazione, generando un programma variegato e differenziato ma condiviso. Il risultato è la creazione di una sinergia di proposte che permette di unire le esperienze dei tanti festival sparsi sulla Penisola e di creare un modello di condivisione e di "rete".

GLI INTERVENTI - Numerosi gli interventi che si sono susseguiti in occasione della conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Festa di Scienza e Filosofia.

Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali - “Dopo due rinvii, prima lo scorso anno e successivamente ad ottobre, siamo pronti per la decima edizione della Festa, a cui abbiamo dato lo stesso tema pensato per l’anno precedente visto il particolare momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia. Pensiamo che sia un titolo adatto per riflettere sul lavoro che scienziati e filosofi stanno portando avanti nel contribuire ad una nuova dimensione del futuro. Ampio spazio verrà dato alle donne ed al loro rapporto con la scienza ma anche al loro contributo in questioni stringenti che appartengono alla nostra quotidianità, così come dedicheremo attenzione al futuro dei beni culturali che si trovano nelle zone dell’Appennino e più in generale allo sviluppo delle aree interne. Saranno inoltre presenti i presidenti dei più importanti centri di ricerca nazionali.

Lorenzo Schiarea, presidente del Consiglio Comunale di Foligno - “Porto il saluto del sindaco Stefano Zuccarini e dell’Amministrazione comunale. Per la nostra città questa Festa è motivo di orgoglio e prestigio, rappresenta un momento culturale di eccellenza che dà lustro a Foligno e rispetto alla quale il nostro impegno sarà massimo. Reputo, inoltre, il tema di quest’anno di buon auspicio e necessario per ragionare su un domani che oggi ci fa paura. La scienza è una chiave per tornare a sperare in un futuro migliore”.

Maurizio Renzini, presidente del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno - “Non abbiamo ritenuto di differire ulteriormente questo appuntamento. Si tratta di un’edizione che seppur ridotta nel numero di conferenze, ha mantenuto la sua qualità per i contenuti ampi e innovativi della proposta culturale. Questo ci ha consentito di avere il supporto delle più importanti realtà scientifiche e di diversi Atenei universitari.

Emilio Sassone Corsi, fondatore e amministratore di Management Innovation - “Insieme a Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, e al Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno nelle scorse settimane abbiamo organizzato un ciclo di webinar intitolato ‘Innovazione e sostenibilità’, termini che comportano integrazione di conoscenze. Questo ciclo ha visto intervenire i membri del comitato scientifico di Management Innovation. Oltre all’intervento del ministro Enrico Giovannini e di monsignor Carlo Maria Polvani, chiuderemo il ciclo con una tavola rotonda il 23 aprile, alle 17, sul tema ‘Innovazione e sostenibilità: parole chiave per un futuro sostenibile’”.

Paolo Ansideri, Oicos Riflessioni - “In occasione della decima edizione della Festa di Scienza e Filosofia realizzeremo una web tv che ha l’obiettivo di legare tra le varie conferenze in programma dandogli vivacità, all’interno della quale presenteremo anche l’Umbria per le sue eccellenze naturalistiche e monumentali. Lo faremo attraverso una serie di video ad hoc dedicati a città e parchi della nostra regione. I conduttori Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri traghetteranno il pubblico tra una conferenza e l’altra e presenteranno anche alcuni esperimenti realizzati all’interno del Laboratorio per illustrarne le capacità, oltre ad interviste con alcuni dei relatori che interverranno alla manifestazione”.

Giovanna Carnevali, membro del consiglio della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno - “Porto il saluto del presidente Umberto Nazzareno Tonti e del segretario generale Cristiano Antonietti. Festa di Scienza e Filosofia è un evento che la Fondazione ha sempre sostenuto negli anni sia da un punto di vista finanziario che di idee in un’ottica di stimolo, promozione e crescita del territorio che deve essere innanzitutto culturale. Ne apprezziamo da sempre le tematiche, l’attualità, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ma anche lo spessore dei relatori e il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. È un fiore all’occhiello di questa città”.

Roberto Rettori, Università degli Studi di Perugia - “Porto il saluto del Magnifico Rettore, Maurizio Oliviero. Crediamo che sia un dovere per una realtà come la nostra contribuire allo sviluppo del territorio anche attraverso queste manifestazioni, con le quali vogliamo volgere il nostro sguardo al futuro”.

Claudio Pettinari, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino - “È per noi una grande soddisfazione essere parte di questa Festa, alla quale prenderemo parte con tre diverse iniziative che vedranno intervenire i nostri giovani”.

Vincenzo Rossi, presidente Valle Umbra Servizi Spa - “Crediamo molto in questa Festa e riteniamo il tema scelto pertinente rispetto a quella che è la realtà che stiamo vivendo. È un evento che ha bisogno di essere sempre più incentivato, anche perché da Foligno partirà un messaggio che è punto di partenza per immaginare il futuro in termini di sostenibilità, il futuro dell’umanità”.

PARTNER SCIENTIFICI - Partner scientifici della grande Festa culturale sono: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Italiano di Tecnologia, il Gran Sasso Science Institute, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università degli Studi di Camerino e l’Università degli Studi di Genova.

