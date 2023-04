Si apre a Nocera Umbra “InCanto sulle Vie di Francesco”

“InCanto sulle Vie di Francesco” giunge alla decima edizione: il belcanto umbro è pronto a celebrare il Santo Patrono d’Italia in una edizione eccezionale, che vede l’ingresso di tre luoghi simbolo del francescanesimo.

Un percorso suggestivo, tra musica e natura, che attraversa alcuni tra i luoghi simbolici di un antico percorso francescano. Dal sapore interregionale, coinvolgendo Lazio, Marche e Toscana, l’eccezionalità dell’edizione 2023 di “InCanto” risiede nell’aggiunta di tre nuove tappe umbre: Gubbio, La Verna e Greccio, quest’ultima celebrante gli ottocento anni dal primo presepe vivente della storia, a opera di San Francesco.

Un cartellone di appuntamenti che suscita orgoglio ed entusiasmo nel Comitato promotore. Collaborano all’iniziativa la Regione Umbria, L’Associazione Regionale Cori dell’Umbria (ARCUM) associata alla Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (FENIARCO), l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) e la rivista “Il sentiero Francescano”.

I cantori del cuore verde d’Italia, insieme ai gruppi corali delle altre regioni, toccheranno punti di rilevante importanza della vita del Poverello d’Assisi, tra i quali Cannara, le menzionate Gubbio, Greccio e La Verna, Fabriano, Nocera Umbra, Perugia, Sansepolcro, Staffolo, Trevi e Valfabbrica.

Ad aprire il calendario, il prossimo 29 aprile, il passaggio nocerino in località Bagnara, alla presenza della Corale Santa Cecilia e del coro Cristo Re di Numana (An). Un passaggio, quello del Santo, testimoniato anche nelle Fonti Francescane: “…stante Francesco nel luogo di Bagnara, sopra la città di Nocera, cominciarono i suoi piedi ad enfiarsi per l’idropsia e s’ammalò gravemente […]” (“Speculum Perfectionis”, cap. 1075). Ultima data, domenica 25 giugno, ad Assisi.