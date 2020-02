“Sogno”: è uscito l'album dell'umbro Luca Michelsanti, il Michael Bublè italiano

Definito da molti il Michael Bublè italiano, un altro talento made in Umbria si sta affermando nel mondo dello spettacolo a livello nazionale e non solo.

Stiamo parlando di Luca Michelsanti, il giovane cantautore e jazzista umbro, nativo di Gualdo Cattaneo. Ha iniziato la sua ascesa nel mondo della musica partendo da significative collaborazioni. L'artista vanta esibizioni in tutta Europa: Cracovia, Lisbona, Berlino, Copenaghen. Da tener conto anche le importanti apparizioni fatte in Italia, al Buonaventura Jazz Club e al Blu Note di Milano.

Le sue collaborazioni hanno alla base nomi importanti, ha duettando con artisti dal calibro di Rodolfo Marina Gordini e Klaus Savoldi Bellavitis, con il quale ha poi riproposto il celebre ‘’Rat Pack’’ in onore degli indimenticabili Frank Sinatra e Dean Martin. Possiamo leggere altri nomi come Kris Adams e Dario Baldan Bembo. La voglia di crescere e la necessità di intraprendere la propria strada continuando ad elogiare il mondo del Jazz, lo hanno portato a far nascere così il suo primo disco.

Con uno stile in perfetto Pop-Jazz, il suo intero album ’’Sogno’’ prende il nome dal omonimo brano e si distingue per la sua impronta così personale e con una grande caratura sonora. L'album è stato pubblicato venerdì 21 febbraio.

Ad accompagnare il suo disco troviamo nomi come Manuel Magrini al pianoforte, Toti Panzanelli (ex chitarra di Antonello Venditti), Lorenzo Bisogni al sassofono, Federico Gili alla fisarmonica, Marco Marino al basso e contrabasso, Juri Pecci alla batteria, Ilania Bianchi che presta la sua voce al coro e David Giacchè alla tastiera.

A far scuola all’artista e a far crescere la sua impronta musicale sono stati Amedeo Tommasi, Pierpaolo Principato, Ramberto Ciammarughi, Ilenia Bianchi, Maria Grazia Fontana, che non a caso è stata coach in un noto programma Rai, e Luca Pitteri, ex professore della trasmissione televisiva mediaset “Amici”.

A supportare l’artista nella sua carriera in primo piano troviamo la sua Gualdo Cattaneo. Dove in programma per il 7 marzo, presso il teatro comunale, si terrà il concerto-presentazione del suo primissimo album.

Di rilevanza per la sua carriera è la collaborazione continuativa con Donatella Luttazi, figlia del grande Lelio, con la realizzazione d’inediti e brani storici del padre.