Spello, buona la prima per il “Premio di poesia PassaParola”: già si pensa al 2021

L’espressione tramite testo poetico a Spello si è tradotta in un successo, celebrato con la presentazione dell’antologia “La Poesia e la Natura” lo scorso sabato 26 settembre al Centro polivalente Ca’ Rapillo, in occasione del “Premio internazionale di poesia PassaParola, leggi, ascolta e scrivi”. Una ricezione talmente positiva da far volgere lo sguardo al 2021: la seconda edizione, come dichiarato durante la manifestazione dall’ambasciatrice onoraria del Movimento nazionale per la gentilezza per Umbria e Marche, Flavia Scebba, e dall’assessore alla cultura del Comune di Spello, Irene Falcinelli, sarà dedicata al settecentenario della scomparsa di Dante Alighieri, avvenuta tra il 13 e 14 settembre 1321.

Tra i presenti all’iniziativa - promossa con il patrocinio dell’Arpa e del Club Unesco Foligno e Valle del Clutunno e la collaborazione del Movimento nazionale della gentilezza, del Circolo foto Amatori Hispellum, dell’Associazione mondiale “Dove vivo all’estero”, dell’Accademia degli inQuieti, della Cantina Sportoletti e dell’azienda ProKuck - il maestro e presidente dell’Associazione nazionale italiana artisti (ANIA, fondata dall’attore, regista, sceneggiatore e cabarettista, Massimo Troisi), Massimo Abbate, e il sindaco di Spello, Moreno Landrini. E proprio il primo cittadino, intervenendo, ha sottolineato come queste iniziative si concilino con l’identità della cittadina, amante della poesia non solo a livello di fruizione, ma anche nella prassi.

Nella raccolta presentata, composta da 150 pagine e oltre 170 elaborati, hanno preso parte 74 scrittori tra spellani, umbri, italiani e stranieri, volti a celebrare il legame tra l’uomo e la natura. Le 50 poesie e le 10 menzioni speciali, raccolte nella pubblicazione edita da “Futura Libri”, sono state scelte da una giuria composta da 15 membri in modo da rappresentare tutta Italia. Non solo testo, ma anche illustrazioni speciali – il cui progetto grafico è stato curato da Faro Lab Creative – grazie alle tavole, sia colorate che in bianco e nero, realizzate nell’anno scolastico 2019/2020 dagli studenti della classe 1°A del Liceo Artistico Marconi di Foligno.