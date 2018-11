Spello celebra l’olio nuovo con chef provenienti da tutta Italia

Un appuntamento gastronomico di prestigio nazionale attende appassionati e curiosi a Spello per la 57esima edizione dell’antica “Festa dell’olivo e della bruschetta”. Da oggi, venerdì 16 novembre, e fino a domenica 18 novembre, la Splendidissima Colonia Julia farà da sfondo ad eventi dedicati al cibo, ospitando cuochi in arrivo da diverse regioni italiane che, insieme ai colleghi della cittadina umbra, proporranno menu a “4 mani” e showcooking.

Due le novità dell’edizione 2018: la prima è la tensostruttura allestita in piazza della Repubblica; la seconda, invece, è la prestigiosa partnership con “Città dell’olio” che, proprio nei giorni del festival, porterà a Spello una tappa della manifestazione “Girolio”.

Tanti gli eventi in agenda per la tre giorni, a cominciare da questa sera, venerdì 16 novembre, con i menu a “4 mani” firmati dagli executive chef insieme con gli chef ospiti che quest’anno arriveranno da Piemonte, Lombardia e Campania. In totale, saranno ben 14 i cuochi che si “passeranno il testimone” ai fornelli. Si tratta di Maurizio Salerno, Giorgio Arrighini, Francesco Tinti, Giancarlo Rebuscini, Monia Caneschi, Giuseppe Crimaldi, Marco Palini, Corrado Mora, Michael Romani, Alessandro Pescetelli, Barbara Fusari. Con loro anche l’esperto Luciano Capodicasa e i gastronomi Jacopo Fontaneto e Claudio Salsa. A chiudere la serata sarà, invece, il concerto“One More Shot” in piazza della Repubblica a cura dell’associazione The Pied Piper – Accademia Lizard e, a seguire, degustazione di tisane antiche con offerta libera a favore della Cri di Spello.

Domani, sabato 17 novembre, l’appuntamento sarà invece con il Mercatino dell’Olio e dei prodotti tipici delle Città dell’Olio dell’Umbria e con il Mercato contadino. In programma anche i laboratori pratici di cucina con i cuochi e gli allievi dell’Istituto alberghiero di Assisi, mentre alle 10 si terrà la cerimonia di apertura della Tappa Girolio d’Italia con la partecipazione di Miss Italia 2010 Francesca Testasecca. Contemporaneamente la sala dell’Editto di palazzo comunale ospiterà il convegno “Quando l’olio disegna il paesaggio: un motore per il turismo 2.0”, seguito dal conferimento del premio “L’Oro di Spello 2018” al merito gastronomico e alla carriera a Roberto Restelli, già responsabile della Guida Michelin Italia. Nel pomeriggio spazio alla passeggiata fra gli ulivi di Spello con degustazione e visita guidata, mentre la sera tre degli chef ospiti si divideranno tra le Taverne dei “Terzieri”.

Domenica riflettori accesi sulla tradizione con l’antica “Benfinita” con la sfilata delle Frasche, cioè dei carri agricoli che dalle campagne si arrampicano dentro il centro storico.