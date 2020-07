Spello, la Villa dei Mosaici fa il pieno di presenze: oltre 500 in due weekend

Grande ripartenza per il turismo a Spello dopo il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19. Nei due weekend che hanno seguito la riapertura della Villa dei Mosaici, infatti, le presenze hanno superato quota 500. Tra le mete dei visitatori anche la Cappella Baglioni e la Pinacoteca civica e diocesana. “Un turismo prevalentemente di prossimità - spiegano dal palazzo comunale - che dimostra la voglia di riappropriarsi del tempo da dedicare alla cultura e al territorio e che vede Spello rispondere con grande slancio, confermando la vocazione turistico-culturale e la sua unicità nel contesto regionale e nazionale”.

“In soli due weekend di riapertura del circuito di visita della città – ha commentato al riguardo il sindaco Moreno Landrini – abbiamo avuto la conferma dello straordinario richiamo della Villa dei Mosaici e di quanto la città sia capace di attrarre visitatori grazie a un armonioso connubio tra arte, cultura, stile di vita ed enogastronomia. Proprio in questi giorni – ha concluso il primo cittadino - personaggi illustri del mondo dello sport, del cinema, della tv e della musica hanno scelto Spello per degustare la rinomata cucina e visitare il borgo”. Numerose, inoltre, le richieste di prenotazione pervenute già per i mesi di luglio, agosto e settembre. Un segnale positivo che ha portato ad ampliare l’orario di apertura al pubblico dei siti nella stagione estiva.

La Villa dei Mosaici di Spello sarà aperta dal giovedì alla domenica 10.00-13.00 / 15.30-19.00, la Pinacoteca Civica e Diocesana sabato e domenica dalle 11.00-13.00 / 16.00-18.30, la Cappella Baglioni dal martedì alla domenica dalle 9.30-12.30 / 15.30-17.00.