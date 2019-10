A Trevi una domenica speciale tra mountain bike, enogastronomia e disegni

Ottobre si riconferma un mese ricco di appuntamenti per Trevi. Nella città dell'olio, infatti, ritorna in scena, domenica 13, “GustaTrevi, GustaTrevi Mtb e The Big Draw - Sapori d’autunno, sport e creatività nel fine settimana trevano”. Considerato il successo delle passate edizioni, la manifestazione si presenta, di fatto, come un'ottima occasione per dare continuità alla festa trevana, iniziata, prima, con il “Convivio” e proseguita, poi, con “Il Palio dei Terzieri”. Per gli amanti della buona tavola, quello di domenica con “Gusta Trevi” sarà un appuntamento imperdibile. Altrettanto imperdibile, sempre domenica ma per i più sportivi, “Gusta Trevi Mtb”. Sì, perché la kermesse non sarà soltanto gastronomica, ma ben legata al ciclismo, con oltre cinquecento ciclisti attesi, pronti a percorrere sentieri collinari e montani di Trevi. Come per le passate edizioni, anche domenica 13, l'accoglienza dei partecipanti alla gara ciclistica, e non solo, avrà luogo in una piazza Mazzini vestita a festa dai produttori locali e dai prodotti d'eccellenza del territorio. La partenza dei ciclisti, a griglie separate ogni dieci minuti, è prevista, invece, in piazza Garibaldi dalle ore 9 e 15. Sono due le tratte - differenti per difficoltà - messe a disposizione agli atleti. Per la prima, con una lunghezza di 37,5 chilometri, la difficoltà sarà elevata in quanto la maggior parte del tracciato si svolgerà su Single Track, un’alternanza di salite e discese. Immancabile l'ormai famoso Cavatappi con le sue 52 curve consecutive e l’ultimo strappo lungo la salita dei vicoli di Trevi. Il secondo percorso, con una lunghezza di 25 chilometri, sarà, invece, l'ideale per i bikers meno allenati. Ad ogni modo, tutti i ciclisti pedaleranno - soprattutto nei primi chilometri – attraverso la suggestiva fascia olivata. Al termine della gara, spazio a “Original pasta party GustaTrevi” con assaggi dei piatti tipici trevani negli stand allestiti in piazza Mazzini. In attesa della tradizionale “Sagra del Sedano Nero e della Salsiccia”, i produttori di sedano nero ed altri in rappresentanza di prodotti come tartufo, lumache e lenticchie, proporranno, domenica, degustazioni ed assaggi ai visitatori. Nel pomeriggio, inoltre, piazzetta del Teatro farà da cornice a “The Big Draw”, una curiosa iniziativa che promuove in tutto il mondo la pratica del disegno e dell'alfabetizzazione visiva. L'evento, a cura dell'associazione Pro Trevi e dell'amministrazione comunale, permetterà a grandi e piccoli di esprimersi disegnando e dando sfogo alla propria creatività.