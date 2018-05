"Vini del Mondo", buona la prima: "Pronti ad un festival itinerante"

Si sono da poco spenti i riflettori sulla quarta edizione di Cibi del Mondo. La kermesse folignate ha tenuto banco nel cuore cittadino per tutto lo scorso fine settimana, portando come novità del 2018 la sezione Vini del Mondo. Sezione che, come annunciato dai suoi organizzatori, potrebbe nei prossimi anni essere organizzata in un altro periodo rispetto a Cibi del Mondo magari “esportandola” anche in altre realtà umbre e fuori regione. “Vini del Mondo è andato talmente bene, che siamo già al lavoro per organizzare delle ‘special edition’ nel periodo estivo, autunnale ed invernale in diverse location – afferma Cristiana Mariani, vicepresidente territoriale di Confesercenti -. La vera scommessa, che abbiamo vinto, è stata proprio quella di pensare ad una nuova, grande manifestazione e portare a Foligno un altro evento di assoluta qualità”. Nonostante il maltempo, gli organizzatori parlano di “grande afflusso di pubblico” con la presenza di appassionati, giovani e molti visitatori provenienti dall’area di Roma, dall’alto Lazio, dalla bassa Toscana e dalle vicine Marche. Il doppio evento Cibi del Mondo e Vini del Mondo si è guadagnato, per il secondo anno consecutivo l’autorevole Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari, e da questo anno, è stato anche selezionato nell’ambito del Progetto Europeo Medfest per la valorizzazione del Patrimonio Gastronomico del Mediterraneo. “Per Cibi del Mondo abbiamo scelto di proporre meno stand e di investire ancora di più sulla qualità e sull’originalità – spiega Cristiana Mariani – i piatti tipici indiani, il sushi, le specialità di Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia sono stati particolarmente apprezzati, così come le tipicità del sud Italia. Tra i fiori all’occhiello di questa edizione – aggiunge – vorremmo segnalare gli spettacoli delle danze indiane, lo yoga e le campane tibetane, nonché il prestigioso corso degustazione della Maison Chapoutier, con la presenza dell’ambasciatore della stessa maison. Un appuntamento di spessore internazionale”.