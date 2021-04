“Vision”, Mingarelli: “Bene apertura Tesei, ora Comune e proprietà trovino un accordo”

Un plauso all’apertura della presidente Tesei alla possibilità di realizzare il Parco delle scienze e delle arti di Foligno attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato espresso dal direttore del Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli, che, a pochi giorni dalla chiusura della decima edizione di Festa di scienza e filosofia, è tornato a parlare del “Vision: lo sguardo dell’uomo sulla natura”.

Progetto che - lo ricordiamo - era stato escluso dal Pnrr redatto dall’Ente di palazzo Donini ma per il quale, ora, sembrerebbe aprirsi uno spiraglio. Questo, almeno, è quanto emerso nel corso del Question time dell’Assemblea legislativa che si è tenuto nella giornata di martedì 27 aprile. All’interrogazione del consigliere regionale di Patto civico per l’Umbria, Andrea Fora, la governatrice umbra aveva infatti replicato che “c’è spazio per condivisioni e riflessioni ulteriori”. “Con piacere - commenta oggi Pierluigi Mingarelli - ho preso atto che la presidente della Regione è favorevolmente orientata alla realizzazione del ‘Parco delle Scienze e delle Arti’. Adesso - ha però aggiunto - ognuno dovrà fare la propria parte”. Un riferimento a tutti coloro che si sono schierati a sostegno del progetto, ma - come detto - anche e soprattutto a Comune e proprietà, chiamati a “superare l’attuale stato di impasse”.

“Concordo con la presidente Tesei quando afferma che il Piano umbro non deve essere la mera somma di iniziative comunali - ha dichiarato - e sono certo che la sua riflessione riguardava una metodologia, un criterio per la definizione di un piano, non un giudizio sul ‘Vision’, che non è assolutamente una proposta e un progetto solo di valore locale. Parte sì da Foligno - ha infatti sottolineato -, ma ha come mission il metodo scientifico, base universale della scienza. La proposta è finalizzata all’educazione scientifica dei giovani; è stata elaborata da 22 scienziati di grande fama e prestigio che vanno ben oltre gli ambiti nazionali, dal Laboratorio di Scienze Sperimentali, che altro non è che un’associazione composta da 24 scuole di tutta l’Umbria e dall’Università per Stranieri di Perugia. Tutti aspetti che vanno oltre la mera dimensione cittadina. Foligno ha più che altro il merito di aver lanciato una proposta che ha un valore per l’Italia intera, dal momento che, per molti aspetti, ‘riforma’ il modo di insegnare, lo stesso che ci chiede l’Europa e che il premier Draghi si è impegnato a promuovere. Oltre ovviamente alle tante ricadute economiche che tutto questo comporterà. Un altro aspetto da evidenziare è poi legato al fatto che, come è accaduto in pochi casi a livello mondiale, con questo progetto sarà il ‘contenitore’ e quindi la struttura ad adattarsi al ‘contenuto’ scientifico e non viceversa”.

E il fatto che la presidente Tesei si sia pronunciata favorevolmente lascia intendere che reputi il ‘Vision’ come un bene dell’intera collettività. L’auspicio, però, è di un pronunciamento chiaro sull’inserimento del Parco nel Pnrr, dal momento che ad ora non c’è nessun riferimento scritto”.

Il professor Mingarelli è quindi intervenuto anche sulla decima edizione di “Festa di scienze e filosofia” che si è chiusa negli scorsi giorni. “A fronte dell’emergenza sanitaria in atto - ha detto - abbiamo stravolto completamente l’idea della Festa così com’era stata costruita nei primi nove anni, rinunciando ad un evento in presenza e spostandolo online. Abbiamo, però, costruito un archivio di conferenze che con il tempo ci restituirà numeri ancora più importanti. Basti pensare che ci sono incontri delle passate edizioni che con gli anni hanno raggiunto le 150mila visualizzazioni. Abbiamo poi sperimentato nuove metodologie di diffusione dei contenuti della Festa attraverso la realizzazione di una Web Tv. Un prodotto vincente reso possibile grazie anche all’acquisto di strumentazioni, a cui ha contribuito la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e con le quali potremo proporre anche la fruizione online degli esperimenti che possono essere realizzati nei nostri laboratori, ma non solo. Grazie alla costruzione della Web Tv abbiamo inoltre potuto partecipare, insieme a tante altre realtà di tutto il mondo, alla diffusione del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Terra. È così che abbiamo inaugurato la decima edizione, divulgando le parole del Pontefice. È stata una grande sorpresa e un grande onore”.