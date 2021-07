Cinquanta anni di relazioni industriali in un solo documento: UmbraGroup scrive il Testo unico

Lo scorso 30 giugno è stato siglato il Testo unico tra la direzione aziendale della UmbraGroup e le Rsu. Un testo che raccoglie le norme attualmente vigenti di tutta la contrattazione aziendale integrativa del Ccnl dal 1973 e conferma la fondamentale importanza di gestire le relazioni industriali improntandole su collaborazione, trasparenza, partecipazione: valori essenziali per la crescita del lavoro ed il mantenimento della competitività.

La premessa del Testo unico ne chiarisce le finalità: nello spirito collaborativo che ha sempre contraddistinto le relazioni industriali all’interno di UmbraGroup, nasce un documento che semplifica la consultazione degli accordi aziendali, rendendone più agevole l’applicazione.

Le rappresentanze sindacali unitarie di Fim, Fiom, Uilm esprimono la propria soddisfazione per la sottoscrizione di un Testo unico della contrattazione aziendale integrativa del Ccnl. Un lavoro lungo più di due mesi in cui si sono ripercorsi quasi cinquanta anni di relazioni industriali, che hanno permesso di superare le diverse crisi economiche che si sono succedute nel nostro Paese. L’attuale integrativo aziendale è il frutto di discussioni tra lavoratori e impresa; si vuole ripartire da questo testo, dalla conoscenza del passato dell’azienda, per ridisegnare il futuro di UmbraGroup con la consapevolezza che il lavoro e le persone dovranno essere al centro della ripartenza economica.

Il Testo unico nasce infatti dal lavoro corale di un team dedicato, composto da rappresentanti dell’azienda e Rsu che ha analizzato e ripercorso tutti gli accordi sindacali siglati negli anni, riprendendo le parti ancora in corso di validità e trasferendole nel documento.

“Questo documento – spiega Beatrice Baldaccini, Corporate VP HR & Integration – rappresenta il corso di un fiume che incrocia passato, presente e futuro. La fiducia è un valore fondamentale, che viene prima del profitto e costituisce la base delle relazioni costruttive. Collaborazione e fiducia sono il comune denominatore della storia di UmbraGroup”.

“Per costruire un futuro solido è necessario partire dalla storia – conclude il Ceo di UmbraGroup, Antonio Baldaccini – è fondamentale sapersi adattare velocemente ai cambiamenti e saper trovare soluzioni che possano creare valore per l’impresa, generando al tempo stesso nuovi posti di lavoro. Solo attraverso una comunicazione chiara ed una fiducia tra tutte le funzioni aziendali e le rappresentanze sindacali si potranno gettare basi solide per un futuro prospero per la nostra azienda”.