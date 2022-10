Il Conad Superstore di Piazza Umbra si rinnova e punta sull'innovativa area ristorazione

+++ PUBLIREDAZIONALE +++

Doppia inaugurazione, mercoledì 12 ottobre, alla Galleria Commerciale Piazza Umbra di Trevi con la riapertura del Conad Superstore e l’apertura della nuova area dedicata alla ristorazione Con Sapore Conad.

Dopo la ristrutturazione, che ne ha trasformato gli interni e ampliato i servizi, il rinnovato Conad Superstore è pronto ad accogliere i clienti con ambienti completamente rinnovati, un ventaglio di offerte ancora più ampio e un’offerta gastronomica che spazia dalla cucina tradizionale e gourmet a quella internazionale.

Infatti, all’interno del Parco Commerciale, i clienti troveranno anche il nuovissimo Con Sapore Conad, un’area completamente dedicata alla ristorazione separata dal supermercato e accessibile direttamente dalla galleria commerciale, dove si potranno degustare le tante specialità enogastronomiche della tradizione italiana e del territorio umbro. Con Sapore Conad offre colazioni, pranzi, aperitivi e apericene con una selezione gastronomica assortita che valorizza i piatti tipici della tradizione locale. Tutti i giorni, con modalità self-service e servita, i clienti potranno degustare la loro colazione, dolce o salata, un pranzo leggero e veloce o anche un comodo aperitivo o apericena con un menu ricco per gratificare i gusti di tutti, con proposte della tradizione e gourmet.

“La decisione di rinnovare il Superstore Conad è stata guidata dal desiderio di rispondere adeguatamente alle esigenze della nostra clientela e di quella della Galleria Commerciale nella quale il nostro punto vendita si trova – afferma Pietro Moretti, Socio PAC 2000AConad -. Negli ultimi anni si è infatti delineata l’esigenza di creare un’offerta ristorativa di qualità che accompagnasse il cliente in ogni momento della giornata, da colazione fino a sera, diventando un vero e proprio riferimento per tutta l’area limitrofa. Siamo orgogliosi di essere qui oggi, il nostro obiettivo è distinguerci e formulare una risposta, anche in termini di ristorazione, moderna e gratificante. A guidarci è la grande passione che mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro, vogliamo essere un punto di riferimento per tutta la comunità”

Il rinnovato Conad Superstore garantisce un’esperienza di spesa funzionale e completa, che mira alla valorizzazione del territorio. Tante le novità per i clienti come il rinnovato reparto gastronomia, che, grazie ai laboratori interni di cucina e pasticceria, offrirà anche pasti caldi, pizza e prodotti da forno di produzione propria e il nuovo Corner sushi, dove i clienti che cercano un’alternativa alla tradizione italiana potranno acquistare specialità del Sol Levante dopo aver osservato i cuochi esperti in tutte le fasi di preparazione, grazie alla cucina a vista.

Confermati inoltre tutti i reparti esistenti: l’ortofrutta con la presenza di numerose eccellenze del territorio; la pescheria e la macelleria,dotate del duplice servizio libero e assistito, oltre ad un’ampia offerta di pronti a cuocere e piatti pronti; la cantina con un’area dedicata alle etichette locali. Completa l’offerta un’area healthy dedicata alla vendita di prodotti biologici, senza glutine, vegan e senza lattosio.

In fase di ristrutturazione grande attenzione è stata data alla sostenibilità ambientale. Tutti i reparti del supermercato sono stati infatti ristrutturati con le migliori soluzioni tecnologiche e all’interno dei locali sono state introdottenuove attrezzature all’avanguardia ed ecosostenibili, come gli impianti di refrigerazione di ultima generazione, gli innovativi sistemi di illuminazione con luci a led per garantire un notevole risparmio energetico.

Il supermercato, nato nell’area che oggi rappresenta uno dei poli commerciali più importanti del centro-sud dell’Umbria, è situato in una posizione strategica sia per la città di Trevi che per i comuni limitrofi. Esteso su una superficie di circa 3.000 mq, compresa la nuova area Con Sapore, conta 13 casse tradizionali e 4 casse Self, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di spesa ottimizzata e personalizzata in fase di pagamento. Il rinnovato Conad Superstore impiega complessivamente 90 addetti, di cui 14 neoassunti.

L’orario di apertura è dalle ore 8.30 alle ore 21.00 dal lunedì alla domenica. Ilnumero di telefono per richiedere informazioni è lo 0742 615531.

PAC 2000A Conad - è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni, dall’Umbria al Lazio, dalla Campania alla Calabria e in Sicilia. Realtà leader sul territorio, PAC 2000A concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con 1.482 punti vendita, 79 concept store e 24 altre insegne sul territorio, un fatturato di oltre 4,45 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,58% confermandosi leader nei territori in cui opera.

