L'eccellenza sanitaria a Foligno: inaugurato il Centro Medico La Quintana

+++ PUBLIREDAZIONALE +++

Competenza, innovazione, qualità. Tre parole che racchiudono lo spirito del Centro Medico La Quintana, ultima struttura del Gruppo Brugnoni Sanità ad aver aperto i battenti in ordine di tempo. Una realtà che opera nel territorio folignate già da alcuni mesi, ma che ‪sabato pomeriggio‬ ha brindato ufficialmente all'avvio dell'attività. Un taglio del nastro partecipato, che ha esaltato una vera e propria eccellenza sanitaria. A testimoniare la strategicità del Centro, la presenza del mondo politico, industriale e medico. Persone e autorità arrivate da ogni parte della regione e territori limitrofi. Tra gli altri, al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Regione Fabio Paparelli e il vicesindaco di Foligno, Riccardo Meloni. Con loro, don Luigi Filippucci che ha impartito la benedizione. Il parroco ha ricordato come, nell'area montana a ridosso del nuovo centro medico, nel 1200 esistessero delle Fonti Francescane. “Qui si dava speranza – ha ricordato don Luigi – e al giorno d'oggi ce n'è ancora bisogno: è per questo che accogliamo molto favorevolmente coloro che portano speranza curando”. Prima di recidere il nastro tricolore sono arrivate anche le parole di Alberto Brugnoni, fondatore dell'omonimo Gruppo, che ha ripercorso tutte le tappe di successo che hanno portato l'azienda ad aprire un nuovo centro a Foligno e a breve una quinta struttura a Città di Castello. Nel suo discorso, non è mancato un ringraziamento speciale ai figli Alessio e Arianna, che insieme a lui portano avanti le varie attività di famiglia. LA NUOVA REALTA' - “Il Centro Medico La Quintana” è il quarto centro polispecialistico presente in Umbria e può contare sull'esperienza e la professionalità già attive da tempo sul territorio: Chirofisiogen Center, Delta Implants e Protos. Accreditato con la Regione Umbria e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), il centro medico non si limita solamente alla diagnostica per immagini, ma ha l'ambizione di puntare su una vasta gamma di servizi da offrire ai propri pazienti. Dalla diagnostica di laboratorio alla specialistica ambulatoriale, passando per l'endoscopia digestiva, fisioterapia ed assistenza domiciliare. Nessun accavallamento con la sanità pubblica. Anzi, l'obiettivo è quello di collaborare con un unico fine: mettere al centro la persona e le sue esigenze. Una strategia che sta portando i suoi frutti e che piace ai pazienti. Non solamente quelli del folignate, visto che in questi primi mesi di attività, il Centro Medico La Quintana ha già attratto persone dallo spoletino e dalla Valnerina e, grazie anche al veloce collegamento con la nuova Ss77, anche dalle sempre più vicine Marche. “Prevenzione e controllo efficace sono garantiti dall'approccio multidisciplinare del nostro Centro, attraverso una diagnosi rapida, di alta qualità, efficiente ed accurata – spiega Alessio Brugnoni, area manager del Gruppo Brugnoni -. E' grazie alla passione e alla perseveranza, se è stato possibile creare una struttura sanitaria alla pari con le più moderne realtà europee”. LA STRUMENTAZIONE – Rispetto alla diagnostica per immagini, il centro medico folignate offre la più evoluta strumentazione del settore a livello mondiale. E' il caso della Risonanza magnetica nucleare ad alto campo magnetico da 1,5 Tesla tradizionale con Gantry da 70 centimetri, insieme a Tc 40 slice con una riduzione di radiazioni dell'80%. Sempre sotto il profilo della diagnostica, il Centro Medico La Quintana può vantare una Tc ConeBeam fino a 4 campi visivi, Mammografia con Tomosintesi di ultima generazione, Moc-Dexa e tutti gli altri tipi di radiografia ed ecografia. Tra i servizi, anche quello di diagnostica domiciliare. AMBULATORI – Gli oltre 2500 metri quadri di superficie ospitano anche venti ambulatori per visite ed esami specialistici per più di 40 specialità, tra cui un'area per la chirurgia ambulatoriale. FISIOTERAPIA – Completa l'offerta l'area di fisioterapia con al suo interno anche una palestra, per permettere ai pazienti di usufruire delle migliori tecniche fisioterapiche studiate su misura per ognuno da un team di professionisti. Insomma, una struttura radicata al presente, ma con un importante sguardo verso il futuro.

Il Centro Medico La Quintana è in via Polanga, 3 – nella zona industriale di Sant'Eraclio. E' possibile contattare il centro attraverso il numero ‪0742/679263‬ o scrivendo una mail a info@centromedicolaquintana.it. Il Centro è aperto tutti i giorni, dalle 7 alle 20, eccezion fatta per la domenica.

+++ PUBLIREDAZIONALE +++