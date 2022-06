A Foligno asta pubblica per dieci immobili comunali

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso di asta pubblica per la concessione di unità immobiliari di proprietà comunali per uso commerciale e usi diversi. Riguardano 10 immobili e saranno dati in concessione per 9 anni. In particolare si trovano a Corso Cavour 53 piano terra (negozio, con canone annuo di 11.880 euro l’anno); a Corso Cavour 79-81 Palazzo delle Logge piano terra – mezzanino (negozio,canone da 13.664 euro l’anno); in via Mazzini 131-133 Palazzo Passeri, piano terra (negozio, 12.044 euro l’anno); in via San Giovanni dell’Acqua 20-22, casalini medievali portico piano terra-seminterrato (negozio, 7.188 euro l’anno); in via Madonna del Giglio 11-13-15, piano terra (laboratorio artigianale/magazzino, 3.372 euro l’anno); in via dei Monasteri 11, piano terra (garage, 2.268 euro); in via Cortella 5a Palazzo Passeri, piano terra (negozio, 960 euro); in via Corso Novo 2z Piazza Branducci 12-13 piano terra (negozio, 10.557 euro); in via dei Mille 47 (negozio, 14.472 euro ma canone assente prime 24 o 42 mensilità per lavori); in via Mazzini 127 Palazzo Passeri, piano terra (negozio, 1.848 euro). È obbligatorio effettuare il sopralluogo dell’unità immobiliare per cui si intende partecipare alla gara previo appuntamento da richiedersi al servizio patrimonio ai seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica patrimonio@comune.foligno.pg.it; tel. 0742.3471926; 0742.3471990 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e martedì-giovedì anche dalle ore 15 alle 17. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda – ogni dettaglio è presente sul sito istituzionale www.comune.foligno.pg.it – entro le 12 di mercoledì 31 agosto. L’asta si svolgerà in seduta pubblica il giorno mercoledì 7 settembre alle 9 nella sede comunale dell’area pubblici, nei locali al terzo piano del Palazzo Monaldi Barnabò in Piazza XX Settembre 15.