Foligno, il Comune pronto a concedere maggiori spazi agli esercizi pubblici

Il Comune di Foligno pronto ad ampliare gratuitamente gli spazi a disposizione degli esercizi pubblici. Decisione che va incontro ad una delle tante richieste avanzate negli scorsi giorni dai titolari dei locali cittadini, che chiedevano tutta una serie di “rassicurazioni” prima di poter tornare a riaprire.

L’amministrazione Zuccarini sarebbe dunque al lavoro, così come sottolineato dal sindaco e dagli assessori Michela Giuliani e Decio Barili, per predisporre “un pacchetto di interventi mirati ad affrontare al meglio la ‘Fase 2’”, che ha preso il via oggi, lunedì 4 maggio. “Interventi - spiegano gli amministratori folignati - che puntano a recuperare la centralità e l'attrattività della città e del territorio, dal punto di vista economico, culturale e turistico”. A cominciare, come detto, dalla concessione gratuita agli esercizi pubblici di piazze e prestigiosi luoghi di proprietà comunale dislocati su tutto il territorio: dalle periferie alla Val Menotre e alla zona montana, attraverso una pronta e costante concertazione con esercenti e categorie di riferimento.

Ed in attesa di conoscere le dettaglio le misure che l’amministrazione Zuccarini intende adottare, viene annunciato anche il coinvolgimento delle realtà identitarie della tradizione folignate, come la Giostra della Quintana. “Ad arricchire l’offerta - dicono dal Comune - la messa a punto di proposte artistico-culturali, in sinergia con le realtà associative che animano da sempre la città, il tutto, per agevolarne anche la ripresa economico commerciale. L’obiettivo principale del progetto 'viviAmo Foligno' - concludono quindi dalla giunta Zuccarini - è proprio quello di permettere a folignati, visitatori e turisti, di godere, in piena sicurezza, di spazi, luoghi, arte, cultura ed enogastronomia, riappropriandosi di una città, che per la sua strategica centralità e conclamata effervescenza, resta un punto di riferimento regionale e nazionale”.