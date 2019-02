Foligno, in quattro anni +20% di turisti. Patriarchi: “Con i fondi europei città più bella”

Turismo e fondi europei, un binomio sempre più imprescindibile. A dirlo sono i numeri che arrivano da Foligno, dove è stato fatto un bilancio del lavoro svolto dall'assessorato competente in materia. Stiamo parlando di quello guidato dall'assessore Giovanni Patriarchi, che ha illustrato i risultati raggiunti sotto vari fronti. Si parte con i dati turistici, incrementati tra il 2017 ed il 2018 (+6,2% per gli arrivi e +4,8% per le presenze). Ma a far guardare con ottimismo al futuro sono soprattutto i numeri tra il 2014 ed il 2018, considerando che in mezzo c'è stata anche la crisi sismica del 2016. In questo ultimo caso, l'incremento degli arrivi è stato del 21 per cento, mentre del 15,7 per cento quello delle presenze. Nel 2014 gli arrivi sono stati 89.200 e 123mila le presenze. Nel 2018 gli arrivi sono stati 108.400 e 200.100 le presenze. “Questi dati – commenta l'assessore Giovanni Patriarchi – testimoniano il buon lavoro svolto in sinergia tra amministrazione comunale e associazioni”. Il riferimento va alle diverse manifestazioni in programma nel corso dell'anno anche di respiro nazionale come la Festa di scienza e filosofia e la Giostra della Quintana. Offerta turistica che si abbina alla perfezione con i fondi “intercettati” dal Comune negli ultimi anni. Da quelli europei al Psr passando per i bandi del Gal, negli ultimi cinque anni gli uffici comunali sono stati capaci di far pervenire alle casse di piazza della Repubblica circa 10 milioni di euro. Di questi, 6,5 sono arrivati grazie ad Agenda urbana, che ha già sviluppato e svilupperà per i prossimi anni diversi progetti capaci di rendere Foligno sempre più “smart”. E' il caso dell'installazione dei “pali intelligenti” della pubblica illuminazione e delle piste ciclabili. “Vogliamo una crescita sostenibile con la creazione di più servizi per i cittadini e per i turisti – afferma Giovanni Patriarchi -. L'obiettivo è quello di garantire sempre maggiore sviluppo economico per la nostra città”. Sempre grazie ad Agenda urbana, il 2019 sarà l'anno dedicato agli attrattori culturali. A disposizione 900mila euro per la realizzazione di percorsi turistici e la digitalizzazione degli archivi della biblioteca Jacobilli, Barbanera e con la Quintana 4D. Sempre quest'anno la digitalizzazione dei servizi come l'urbanistica, permetterà ai cittadini una fruizione più semplice di ciò che l'apparato comunale offre. Con oltre 750mila euro invece verranno integrati i varchi elettronici insieme ai pannelli intelligenti per l'indirizzamento ai vari parcheggi: interventi che insieme al Pums ridisegneranno la mobilità della città. Oltre ai progetti per Pale, Capodacqua e Colfiorito grazie alle risorse del Gal, la grande novità che arriva dal Psr è il Parco urbano diffuso. Sul piatto ci sono 1,9 milioni che permetteranno di riqualificare diverse aree: dagli Orti Jacobilli a Colfiorito, passando per il Parco Hoffman e la realizzazione di un bosco urbano nell'ex area Briziarelli.