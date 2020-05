“Garanzia Italia” e misure regionali “Re-Start”, un webinar con Tesei e Fioroni

Il “Garanzia Italia”, il pacchetto di misure messo a disposizione dalla Regione Umbria e i possibili scenari di una ripartenza che presenta ancora diversi nodi da sciogliere. Questioni di cui si dibatte da giorni e che interessano tantissimi protagonisti del tessuto socio-economico nazionale e regionale. Per questo lo Studio Legale Spacchetti ha organizzato un webinar per il 7 maggio, con inizio alle 17 sulla piattaforma Zoom che ha come titolo: “Garanzia Italia: opportunità, operatività, criticità”. Una la disamina delle regole, presupposti e requisiti richiesti dalle misure di sostegno finanziario messo in campo dal Governo per assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite da Covid-19 e che trova nel recente decreto legge n.23 dell’8 aprile la fonte principale.

Lo Studio Legale Spacchetti e Sace Simest (la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le PMI, che vogliono crescere nel mercato globale)incontreranno le imprese e i professionisti per approfondire in concreto l’accesso al credito per PMI, aziende Mid Cap, lavoratori autonomi e liberi professionisti, grazie agli interventi di Stefano Bellucci e Mario Bruni, rispettivamente responsabile PMI e responsabile della Divisione Mid Cap di Sace Simest SPA, istituzioni del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che, aderendo all'iniziativa dello studio umbro ha dimostrato sensibilità, premura e vicinanza al tessuto imprenditoriale di questa regione, composto da aziende operose ed eccellenze, le quali meritano attenzione e risorse. Coordinati dall’avvocato Paolo Spacchetti e dall’avvocato Federica Fioretti, responsabile del Desk Bancario ed Impresa dello Studio, il webinar prevede anche l’intervento della presidente della Regione, Donatella Tesei e dell’assessore allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, occasione anche per poter conoscere le misure economiche del piano regionale denominato “Re-Start”, attivo dall'11 maggio, destinato ad integrarsi con le altre risorse di rango nazionale e riservato anche ad altri specifici comparti come l’agricoltura e il turismo, assets economici per i quali l'Umbria, non solo è conosciuta ed apprezzata, ma sono anche quelli che impiegano un gran numero di addetti e sviluppano significativi fatturati e ricavi. Per rendere l'incontro maggiormente concreto è previsto l’intervento anche del mondo bancario, rappresentato da Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio Toscana e Umbria di Ubi Banca, l’istituto che ha predisposto il piano “Rilancio Italia“ destinato a famiglie, imprese e terzo settore con una stanziamento di ben 10 miliardi, i cui termini di accesso saranno ben illustrati dall'ospite, mentre Carmelo Campagna, presidente Gepafin, braccio operativo e di garanzia delle misure economiche regionali, il compito di far conoscere i dettagli operativi .

A rappresentare il comparto dell’imprenditoria Giovanni Bartoloni, ad di SITEM SPA, Massimo Piacenti, presidente di All Food S.p.A., Paolo Bazzica, presidente di Promas Srl - Bazzica S.r.l., mentre per quello del turismo e della ristorazione Matteo Fortunati, presidente Assoturismo Umbria e Franco Masilla, Hotel Quattro Torri e Il Vizio Ristorante.

Il link per iscriversi al webninar -> https://zoom.us/meeting/register/tJwkdOGqqjksGtbvrBjoBeHt84p9Z_HAo1id