“Imprese vincenti”, Intesa Sanpaolo seleziona l'Oma di Foligno

Imprese strategiche per la vitalità della filiera produttiva di appartenenza e per l’impatto che hanno sul proprio contesto territoriale, capaci di affrontare la crisi insieme ai propri fornitori e di recuperare posizioni sul mercato facendo sistema: questi i temi della quinta tappa di “Imprese Vincenti 2021”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Giunto alla terza edizione, il programma “Imprese Vincenti” ha selezionato quest’anno 112 aziende, concentrando l’attenzione sui fattori di successo delle Pmi nel particolare contesto economico segnato dagli effetti della pandemia. Anche nella tappa dedicata a “Filiere e Territorio” vengono presentate 14 Pmi vincenti. Tra queste c'è l'Oma Spa di Foligno, storica azienda impegnata nel settore aeronautico. Per sostenere le filiere produttive, Intesa Sanpaolo ha lanciato già nel 2015 Programma Sviluppo filiere, grazie al quale le aziende che fanno parte di una filiera possono beneficiare del “valore” della capo-filiera, accedendo a finanziamenti in tempi e condizioni migliori in virtù dell’appartenenza ad una filiera. Durante l’emergenza Covid-19 l'istituto di credito ha potenziato il Programma al fine di mitigare l’impatto dell’emergenza, con un plafond di 10 miliardi di euro. Dall’avvio di Imprese Vincenti, nel 2019, sono state quasi 10.000 le imprese coinvolte nelle candidature, con un trend crescente di adesione, a conferma della vivacità delle Pmi e della voglia di partecipazione nonostante la fase di difficoltà connessa alla pandemia. OMA SPA - Oma è una società italiana fondata nel 1948 e operante nel mercato aerospaziale mondiale. Fornisce soluzioni di alto valore per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di aerostrutture integrate, sistemi e componenti di bordo idraulici ed elettromeccanici, nonché servizi di supporto per aerei ed elicotteri militari.