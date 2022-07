Its Umbria Academy, al via le iscrizioni per il prossimo biennio

Corsi di alta specializzazione, biennali, post diploma e gratuiti per fornire le competenze tecnologiche più richieste dal mercato del lavoro. È questa, in sintesi, l’offerta formativa di Its Umbria Academy, politecnico di alta formazione specialistica promosso e sostenuto dalla Regione Umbria e dal ministero dell’Istruzione in stretta collaborazione con le aziende del territorio. I dettagli dei percorsi formativi per Meccatronica, Digitale, Biotecnologie, Agroalimentare, Marketing, Turismo, Sistema Casa ed Efficienza Energetica, sono stati illustrati a Foligno in occasione dell’open day che si è svolto allo Spazio Astra. Erano presenti circa 40 ragazzi, con le famiglie, che hanno avuto l’occasione di approfondire gli aspetti specifici di ciascun corso e le modalità di iscrizione.

L’open day è stato aperto dall’intervento del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. A illustrare le caratteristiche dei percorsi sono stati, per Its Umbria, il career advisor Lucio Zanca, il vicedirettore Oscar Proietti e la responsabile dell’orientamento Elena Lazzaroni insieme a studenti ed ex studenti che hanno raccontato la loro esperienza formativa in Its e il successivo percorso professionale.

“Its Umbria è una realtà che rappresenta un valore per la città – ha sottolineato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini – confermiamo convintamente l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere la sua attività. Foligno, peraltro, ospita un laboratorio di Meccatronica particolarmente innovativo che opera in stretta collaborazione con le aziende del nostro territorio. La specializzazione che Its offre ai ragazzi permette loro di trovare immediatamente lavoro al termine del periodo di formazione”. I percorsi formativi offrono significative opportunità di occupazione. Rispondendo alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche provenienti dal mondo delle imprese, a un anno dalla conclusione del percorso formativo, otto studenti su dieci trovano il lavoro per cui hanno studiato, con livelli di occupabilità che per alcuni percorsi raggiungono anche il 100%. I bandi con le modalità di partecipazione sono disponibili su https://www.itsumbria.it/bandi-e-iscrizioni-2022-2024/