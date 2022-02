Negozi, laboratori e garage: il Comune di Foligno affitta 9 unità immobiliari

A Foligno è stata indetta un’asta pubblica, con determinazione dell’Area lavori pubblici del Comune, per la concessione o la locazione di 9 unità immobiliari di proprietà dell’Ente per uso commerciale e usi diversi. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione all’asta pubblica è fissata per venerdì 1° aprile, alle 12.

Il bando integrale e la modulistica necessaria per partecipare all’asta per le unità immobiliari sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it.

Le unità immobiliari sono così ubicate: Corso Cavour 55-57 (piano terra, negozio, canone annuo a base d’asta 9.720 euro); Corso Cavour 79-81, Palazzo delle Logge (piano terra- mezzanino, negozio, canone annuo a base d’asta 13.644 euro); Via Mazzini 131a, 133 Palazzo Passeri (piano terra, negozio, canone annuo a base d’asta 12.044 euro); Via San Giovanni dell’Acqua 20-22 (Casalini medievali portico piano terra, seminterrato, negozio, canone annuo a base d’asta 7.188 euro); Via Madonna del Giglio 11-13-15 (piano terra, laboratorio artigianale/magazzino, canone annuo a base d’asta 3.372 euro); Via dei Monasteri 11 (piano terra, garage, canone annuo a base d’asta 2.268 euro); Via Cortella 5a Palazzo Passeri (piano terra, negozio, canone annuo a base d’asta 960 euro); Via Corso Nuovo 2/z Piazza Branducci 12-13 (piano terra, negozio, canone annuo a base d’asta 10.557 euro); Via dei Mille 47 (piano terra, negozio, canone annuo a base d’asta 14.472 euro – esente per i primi due anni per lavori). La tipologia contrattuale è per tutti gli immobili una concessione di 9 anni, tranne quello di Via Corso Nuovo 2/z Piazza Branducci (locazione di 6 anni+6).