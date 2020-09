Settembre all’insegna dello shopping per Foligno con lo “Sbaracco interno”

A distanza di poche settimane dalla costituzione del nuovo direttivo, la Confesercenti Foligno è già operativa. La nuova commissione, guidata dal presidente Simone Mattioli, ha infatti annunciato per sabato 19 e domenica 20 settembre lo “Sbaracco interno”. Un evento teso a coinvolgere i commercianti del centro storico della città della Quintana, che bene si allinea ad uno degli obiettivi in agenda del rinnovato team di Confesercenti, quello cioè di consolidare la presenza sul territorio.

“Sono molto soddisfatto del modo in cui, insieme alla nuova giunta, abbiamo deciso di ripresentarci alla città e agli esercenti – ha commentato il presidente Simone Mattioli -, mettendo i nostri associati e il commercio cittadino al primo posto. La risposta per questo primo evento – ha continuato - è stata ottima, e non vediamo l’ora di poter passeggiare per le strade di Foligno alla ricerca delle occasioni che solo lo ‘Sbaracco interno’ può garantire”.

Il numero uno di Confesercenti Foligno ha poi fatto sapere che questo evento farà da apripista ai prossimi progetti in cantiere. “Tanti – ha detto Mattioli – e di cui vado estremamente fiero”. Sì, perché sempre stando a quanto riferito dal numero uno della Confesercenti territoriale, molte saranno le novità su tutti i campi con gli associati che verranno sempre rappresentati ed ascoltati.

Appuntamento, dunque, per sabato 19 e domenica 20 settembre in centro storico a Foligno per il primo “Sbaracco interno” firmato Confesercenti.