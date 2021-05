Spello, in consegna buoni spesa a 26 famiglie del territorio

In 26, tra famiglie e singoli, hanno beneficiato della nuova tranche di buoni spesa erogati dal Comune di Spello per aiutare i cittadini a fronteggiare la crisi economica legata all’emergenza Covid. L’avviso per la fruizione di assistenza alimentare ha visto un impegno di spesa di 9.700 euro, somma a residuo degli oltre 52mila euro erogati all’amministrazione spellana guidata da Moreno Landrini con l’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile a cui si sono aggiunte anche erogazioni liberali. Conclusa la procedura da parte dell’Ufficio Servizi sociali del Comune di Spello, si sta procedendo alla consegna dei buoni spesa. Come avvenuto per i precedenti avvisi, i buoni consentono l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità in negozi, supermercati, farmacie e parafarmacie del territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa.

“Poter alleviare le difficoltà di alcune famiglie con questa nuova tranche di erogazioni – ha commentato a questo proposito l’assessore ai Servizi sociali, Rosanna Zaroli – è un segnale di vicinanza ad alcune fasce particolarmente fragili della nostra comunità. Auspichiamo - ha quindi proseguito - che i Comuni possano continuare a poter contare su aiuti statali divenuti indispensabili per supportare quelle famiglie più duramente colpite da questa emergenza”. Dall’assessore Zaroli, dunque, un ringraziamento a quanti hanno contribuito con donazioni, ma anche agli uffici comunali e ai volontari della Protezione civile e della Croce rossa per l’impegno profuso nelle molteplici attività comunali di supporto all’emergenza pandemia.

L’ elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’avviso è disponibile nel portale del Comune al seguente link https://bit.ly/3v45o8N