Successi infiniti per l'Azienda Agraria Viola: il suo olio ancora sul tetto del mondo

Non finiscono i successi e i riconoscimenti per l'Azienda Agraria Viola. Anche per la stagione olivicola 2022/2023 la Guida Flos Olei premia il prodotto dell'imprenditore Marco Viola concedendo il massimo dei voti. Nella Guida 2023, la pubblicazione considerata come la più importante del settore olivicolo a livello globale, ha di nuovo dato 100/100 all'olio Viola. Un punteggio che piazza di diritto l'azienda folignate sul tetto del mondo. Unica azienda umbra inserita nella Hall of Fame della Guida Flos Olei, anche per il 2023 dunque l'olio prodotto da Viola ottiene il massimo dei voti. Quello realizzato da Flos Olei è una sorta di atlante dell'olio in tripla lingua, che permette di intraprendere un vero e proprio viaggio intorno all'extravergine di qualità. Nella Guida 2023 sono otto le realtà a livello mondiale che hanno ottenuto il punteggio massimo e l'Azienda Agraria Viola è l'unica umbra. Questa speciale classifica delle eccellenze vede con il punteggio di 100/100 tre produttori spagnoli insieme a cinque italiani. A tenere alto il nome dell'Umbria è, come detto, l'imprenditore folignate Marco Viola, ancora una volta capace di produrre un olio extravergine d'eccellenza, che nel corso degli anni ha ricevuto una pioggia di prestigiosi riconoscimenti.