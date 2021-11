Trasporto scolastico, a Foligno richieste di rimborso entro lunedì 15 novembre

Scadranno lunedì 15 novembre, a Foligno, i termini per la presentazione delle domande con le quali chiedere il rimborso per l’abbonamento annuale per il trasporto scolastico 2021/2022. Il Comune ha infatti previsto nel bilancio corrente un tesoretto da 5mila euro, per sostenere la misura che punta ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici tra i giovanissimi. Il provvedimento si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, residenti nella città della Quintana. Il rimborso, in misura pari a 40 euro e nei limiti di spesa prefissati, sarà concesso ai soggetti con un Isee superiore a 10mila euro.

Per accedere al contributo, occorrerà compilare l’apposita richiesta di rimborso presente sul sito istituzionale dell’Ente di palazzo Orfini Podestà (https://www.comune.foligno.pg.it/articoli/trasporto-pubblico-locale-rimborso-per-abbonamento-annuale-per-trasporto-scolastico-a-s-20212022). Il modulo andrà poi consegnato al Comune attraverso lo Sportello unico integrato (piazza della Repubblica, n.10), tramite raccomandata o Pec. Accertata l’ammissibilità della richiesta, gli uffici comunali procederanno all’erogazione dell’agevolazione attraverso bonifico bancario all’Iban comunicato. Verranno ammesse a contributo le domande in base all’ordine di arrivo. Le richieste incomplete o contenenti indicazioni errate saranno considerate nulle e quindi escluse dalla possibilità di accedere all’agevolazione.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Foligno.