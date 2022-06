UmbraGroup, rinnovo per il Cda: Reno Ortolani nuovo presidente

Si rinnova il consiglio di amministrazione della UmbraGroup. Nell’anno di celebrazione del suo 50esimo anniversario e a margine dell’approvazione del bilancio 2021, l’azienda folignate ha operato un cambio di governance, puntando su un organico che coniuga continuità a rinnovamento.

Il primo cambio al vertice riguarda la presidenza. Dopo 14 anni alla guida della UmbraGroup, infatti, Antonello Marcucci lascia la carica di presidente. “Ho maturato il desiderio di lasciare la presidenza al fine di dare inizio ad un processo di graduale rinnovamento del consiglio di amministrazione - ha dichiarato Marcucci -. Lascio una società in ottima salute, sia del punto di vista economico che finanziario - ha quindi proseguito - nonostante le enormi difficoltà degli ultimi anni. E tutto questo - ha concluso - è da considerarsi solo di buon auspicio per una ulteriore crescita finalizzata al raggiungimento di obiettivi ancora più ambiziosi”.

Al suo posto arriva l’ingegnere Reno Ortolani, ossia colui che ha consentito la nascita e la crescita dell’azienda insieme a Valter Baldaccini. “Sono consapevole dell’eredità che abbiamo e delle responsabilità nei confronti della nostra comunità, che vogliamo e dobbiamo salvaguardare” ha detto, sottolineando come “il cambio di governance è un momento importante nella vita di un’azienda che, solitamente, coincide con una svolta nelle strategie e un rafforzamento della vision”. Ortolani ha quindi apostrofato il 2022 come “l’anno della ripresa”. “Come presidente - aggiunto - metterò a disposizione del gruppo tutta la mia esperienza e il mio know-how e cercherò di facilitare il dialogo interno ed esterno con tutti gli stakeholder”.

Il nuovo Cda vedrà un team di persone composto sia da rappresentanti dei soci di maggioranza, Poliscom srl e Safin srl, che garantiscono conoscenza e continuità, che da consiglieri indipendenti, che apportano competenze complementari e preziose. E a svelarne i nomi è stato proprio il presidente Ortolani: “Ci saranno la dottoressa Beatrice Baldaccini, in qualità di vicepresidente, l’ingegnere Matteo Notarangelo, amministratore delegato, il dottor Leonardo Baldaccini, l’avvocato Marco Rossi, l’ingegnere Sonia Bonfiglioli e la dottoressa Sara Ortolani. Un Team di sette persone, agile e competente - ha quindi concluso -, con l’obiettivo di elaborare una visione di crescita del business garantendo l’avanguardia e la creazione di valore a lungo termine per le comunità in cui operiamo”.