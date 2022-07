L’Umbria Aerospace Cluster vola a Londra per il Farnborough International Airshow

Anche quest’anno l’Umbria Aerospace Cluster sarà protagonista a Londra in occasione del Farnborough International Airshow, l’appuntamento espositivo più importante del settore a livello globale nel 2022, insieme a quello di Parigi-Le Bourget che si svolge negli anni dispari. Undici le aziende umbre che saranno nella capitale britannica dal 18 al 22 luglio, per prendere parte a numerosi incontri commerciali, istituzionali e appuntamenti con operatori internazionali, per ampliare i rapporti di collaborazione e di fornitura con i committenti più importanti dell’aerospazio. Si tratta di Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, Ncm, Oma, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems.

A Londra saranno presenti, insieme alle aziende e al presidente dell’Umbria Aerospace Cluster, Daniele Tonti, anche l’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, l’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, e il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, che già in occasione del convegno “Il nuovo paradigma Aerospazio e Difesa. Tra heritage storico e sviluppo integrato”, organizzato a Foligno lo scorso giugno, avevano posto l’accento sul rapporto consolidato di collaborazione con il Cluster umbro, evidenziandone il carattere strategico per il territorio regionale e locale.

“Nel corso dell’evento del Cluster a Foligno – ha, infatti ricordato il presidente Tonti – è stata inoltre ribadita la volontà da parte di imprese, associazioni di categoria ed istituzioni di sviluppare partnership per il sostegno della filiera regionale dell’aerospazio, condividendo nuovi progetti integrati, favorendo l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di competenze in un’ottica di sistema con tutti i protagonisti e stakeholder del territorio, per favorire la crescita e la competitività di un comparto di assoluta eccellenza. La fiera di Farnborough - ha quindi concluso - rappresenta il contesto ideale per avviare questa nuova visione condivisa tra pubblico e privato, tesa ad una maggiore valorizzazione sinergica dell’aerospazio umbro”.