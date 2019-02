Artigiani e commercianti pronti a firmare il "Patto per Foligno" in vista delle elezioni

Prosegue il cammino intrapreso a Foligno dal laboratorio civico che in occasione del suo primo incontro, avvenuto poche settimane fa, aveva visto presenti diversi imprenditori, commercianti ed artigiani che operano sul territorio. E così, dopo un primo appuntamento conoscitivo, ora si passa alla fase operativa. Sabato 9 febbraio, infatti, quello che è stato ribattezzato come laboratorio civico “Patto x Foligno” si presenterà ufficialmente alla città in vista delle amministrative che si terranno in primavera. L’appuntamento è alle 10.30 al City Hotel (ex Holiday Inn). Sarà lì che si ritroveranno le anime di quella che si è presentata sulla piazza folignate come la prima lista civica di questa tornata elettorale.

Definito il nome e il logo, ora il laboratorio civico si prepara ad intraprendere il suo percorso. Prima di mettersi ufficialmente in cammino, però, ha deciso di chiamare a raccolta tutta la cittadinanza. Si partirà da una fase di ascolto - fanno sapere dall’organizzazione - prima di procedere con la stesura del programma. Programma su cui però, come anticipato, si troveranno sicuramente tematiche come quelle del lavoro, della sicurezza e dell’ambiente, ma non solo. Tra le chiavi di volta del laboratorio - che, come detto, già si era impegnato nei giorni scorsi in una prima fase di incontri - anche l’innovazione, la scienza e la ricerca, ma anche la solidarietà, la cura della città e la valorizzazione delle aree periferiche e della montagna.

Tra i punti certi di questo esperimento che porta il nome di “Patto x Foligno”, poi, l’apertura al dialogo con i partiti tradizionali, purché la visione degli aspetti trattati sia condivisa. Questa, dunque, la conditio sine qua non per chi vorrà ampliare la propria coalizione. Una coalizione all’interno della quale, grazie a questo laboratorio, arriveranno persone provenienti dal mondo delle imprese, dell’artigianato, del volontariato, del commercio, della cultura, della sanità, dello sport, professionisti ma anche e soprattutto di semplici cittadini e di giovani volenterosi con la voglia di mettersi in gioco e che hanno deciso di sposare questo progetto. Una platea variegata, unita dalla volontà di dare un volto nuovo al territorio folignate e raggiungere un maggiore protagonismo sia in campo regionale che nazionale.

Tra i nomi di spicco che avevano preso parte al primo incontro - lo ricordiamo - figuravano, tra gli altri, quelli dell'attuale presidente di Confindustria Foligno Paolo Bazzica, gli ex presidenti di Confartigianato e Confesercenti Giovanni Bianchini e Cristiana Mariani. Ma anche il presidente del Foligno Calcio Guido Tofi, quello del Csi Giovanni Noli ed il numero uno dell'Atletica Winner, Gian Luca Mazzocchio.