Ballottaggio, alle 19 affluenza ancora in calo

Affluenza in calo anche alle 19. E' questo il dato che arriva dai seggi folignati, che vede per il ballottaggio tra Luciano Pizzoni del centrosinistra e Stefano Zuccarini del centrodestra un -13,47% rispetto al primo turno. Alle sette di sera, si sono presentati alle urne il 44,06% degli aventi diritto, rispetto ai 57,53% di domenica 26 maggio, quando si votava per il primo turno. Come detto quindi, un calo sostanziale di coloro che hanno scelto di presentarsi ai seggi per scrivere il futuro dell'amministrazione cittadina. Si vota anche in altri quattro comuni umbri. Questa la situazione alle 19: Bastia Umbra 35,36% (57,86 primo turno), Gubbio 37,53% (56,86 primo turno), Marsciano 46,41% (62,44 ptimo turno), Orvieto 46,40% (59,95 primo turno). Per votare c'è tempo fino alle 23, poi partirà lo spoglio.