Ballottaggio, a Foligno affluenza in calo alle 12

E' di 20,65% il dato dell'affluenza alle urne a Foligno. Alle 12 di domenica mattina, per il ballottaggio delle comunali ha votato un folignate su cinque. Gli aventi diritto al voto sono chiamati a scegliere, nel turno di ballottaggio, tra il candidato del centrosinistra Luciano Pizzoni e quello del centrodestra, Stefano Zuccarini. Al primo "check" domenicale del Viminale, a Foligno ha votato una percentuale di poco inferirore rispetto a quella di domenica 26 maggio. Due settimane fa l'affluenza alle 12 era stata del 22,92%, ovvero superiore di 2,27 punti rispetto ad oggi. Prossimo appuntamento con l'affluenza alle 19, mentre i cittadini potranno votare fino alle 23. Al voto oggi in Umbria anche altri quattro comuni: tre del perugino e uno del ternano. A Bastia Umbra, Gubbio, Marsciano e Orvieto il trend è quello di Foligno, con l'affluenza in calo.