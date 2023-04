Cannara e Trevi al voto: i nomi dei candidati

Sette. Sono i Comuni umbri chiamati al voto il prossimo 14 e 15 maggio. Da oggi un mese esatto per decretare i nuovi sindaci, così come la composizione dei futuri consigli comunali. È di queste ore la consegna delle liste che comporranno le varie squadre che si sfideranno nella campagna elettorale oramai iniziata da qualche giorno e che ora entra ufficialmente nel vivo. In Umbria spicca senza ombra di dubbio il rinnovo del governo cittadino di Terni, il Comune più importante tra quelli che tra un mese vedranno i propri cittadini andare alle urne per fare la loro scelta. Nel territorio della Valle Umbra Sud elettori chiamati al voto a Trevi e Cannara. In entrambe le città sono due le liste presentate.

Partendo dalla città dell'olio, coloro che andranno alle urne dovranno scegliere il successore di Bernardino Sperandio (centrosinistra), che ha completato i suoi due mandati alla guida di Trevi. A sfidarsi saranno la lista di centrosinistra “Trevi bene comune” capitanata dal candidato sindaco Giuseppe Rosichetti, 54enne avvocato. Il centrodestra si affiderà invece a Ferdinando Gemma, funzionario Consip di 49 anni per la lista “Uniti per Trevi”. Questi i candidati delle due liste:

Trevi bene comune: Nadio Beddini, Valentina Cuccagna, Palmiro Di Cesare, Samuele Ferri, Pamela Marcelloni, Sandro Mignozzetti, Erica Nocchi, Daniela Pinchi, Dalila Stemperini, Nicola Terenzi, Marco Trivelli, Roberto Venturini.

Uniti per Trevi: Saverio Andreani, Emanuele Bacchi, Marco Baldacci, Nicole Bonacci, Isabella Burganti, Giulio Ceccucci, Marco Di Giacomo, Mirko Menicacci, Anna Maria Petrecchia, Aldo Salvaggio, Stefano Sirci, Cinzia Speroni.

Situazione diversa a Cannara, dove il sindaco uscente Fabrizio Gareggia (centrodestra) corre per ottenere il suo secondo mandato e proverà a farlo con la lista “Cannaresi liberi”. Il centrosinistra si affiderà invece ad Alessia Sirci, insegnante di 30 anni alla guida della lista “Insieme per Cannara”. Questi nomi delle due liste:

Cannaresi liberi: Silvana Pantaleoni, Luna Stoppini, Lucia Paoli, Serena Gerarchini, Chiara Filippucci, Diego Andreoli, Giorgio Agnello, Mauro Brilli, Giacomo Ursini, Giulio Diotallevi, Michele Bartolini, Riccardo Genovese.

Insieme per Cannara: Mirco Andreoli, Sabina Battista, Giorgio Maria Bizzarri, Sandra Ceppitelli, Simona Ciotti, Matteo De Ambrosi, Francesca Di Stefano, Nadia Felicetti, Alessandro Iovinella, Claudio Menganna, Luigi Sarzani, Giacomo Tinivelli.