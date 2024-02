Comunali Spello, Landrini disponibile alla ricandidatura

Moreno Landrini ha detto sì. Il sindaco uscente di Spello, che tra pochi mesi terminerà il suo secondo mandato, si è reso disponibile a una eventuale ricandidatura per provare a centrare un altro quinquennio alla guida del Comune. Una possibilità, quella del terzo mandato, concessa dal Governo alle città tra i 5mila e i 15mila abitanti, attraverso un decreto approvato a fine gennaio. Tra i Comuni interessati c'è proprio Spello, in cui la carica di Moreno Landrini sarebbe dovuta finire dopo due elezioni consecutive. Dopo un paio di settimane di riflessione, il primo cittadino uscente ha sciolto i dubbi e ha comunicato al Partito democratico la volontà di correre nuovamente per ottenere la fascia tricolore. La disponibilità di Landrini ora passerà al vaglio dei vertici del partito, che decideranno se accettarla o meno. Nel frattempo a Spello si conosce già il primo candidato. Si tratta di Simone Tili, che correrà con Progetto Spello, realtà che risponde al centrodestra.