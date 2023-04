Consiglio comunale durante la “prima” di Festa di Scienza e Filosofia, Barbetti: “Offesa alla città”

“È possibile convocare un Consiglio comunale comunale proprio nel giorno e nell'ora in cui nella nostra città inizia una manifestazione culturale come Festa di Scienza e filosofia? Sì”. È la domanda, con annessa risposta, che si pone Rita Barbetti, esponente folignate in consiglio comunale. La dem interviene in merito alla scelta di fissare, per pomeriggio del prossimo 20 aprile, i lavori della massima assise cittadina. Proprio in concomitanza con la “prima” di Festa di Scienza e Filosofia, uno degli eventi culturali più importanti organizzati in città, che vedranno arrivare a Foligno personaggi di spicco del mondo della scienza, della religione e di tanti altri mondi. Un appuntamento conosciuto oramai in tutta Italia se non oltre, che però quest'anno inizierà in concomitanza con il consiglio comunale. “Una svista, una dimenticanza, tutto è possibile – scrive in una nota Rita Barbetti -. Si è riunita questa mattina (venerdì 16 aprile, ndr) la conferenza dei capigruppo ed è arrivata alle 11 la comunicazione del presidente del Consiglio comunale che fissava appunto per il 20 aprile, alle 14.30 /15.30 la seduta di consiglio. Subito le consigliere Barbetti e Marotta hanno parlato con il presidente Schiarea chiedendo di spostare la data. Fermo restando che la data del Consiglio la decide il presidente, 'sentito il parere dei capigruppo', anche alcuni capigruppo hanno successivamente chiesto di poter spostare il Consiglio ad altra data. È stato opposto un rifiuto. Questa decisione così priva di senso – denuncia Barbetti - offende la città stessa”. “Dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno – prosegue ancora l'esponente di opposizione - quanto la cultura stia a cuore a questa amministrazione. Celebriamo, in tutti i modi possibili, personaggi del passato, intitoliamo vie a destra e a manca, offriamo gonfaloni con generosità, mangiamo e beviamo, ma per la Festa di Scienza e Filosofia meglio chiuderci tra quattro mura. Saranno gli amanti della cultura di altre città che verranno a fruire di conferenze, idee e personalità dell'evento straordinario che Foligno, grazie alle menti illuminate di alcuni, riesce a mettere insieme ormai da anni. Dispiace veramente tanto che giovedì 13 aprile ci si faccia belli con post in cui il Comune sponsorizza la Festa di Scienza e venerdì 14 si consumi uno sgarbo istituzionale alla Festa stessa. Ci sentiamo di dire che noi 'affamati di cultura' – conclude Rita Barbetti - aspettiamo la Festa di Scienza tutto l'anno, e accettare una decisione di questo genere, senza l'uso di un minimo di buon senso, suscita una grande rabbia e la percezione che per la nostra amministrazione comunale la cultura non abbia il valore che merita o che sia meglio addirittura evitarla”.

IL CONSIGLIO COMUNALE – Diversi i punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Si parte con l'interrogazione di Mario Gammarota (Foligno 2030) sulla situazione dei lavoratori delle farmacie comunali Afam, che illustrerà anche l'interrogazione sulla situazione del cantiere per la riqualificazione di piazza Giacomini e quella sul degrado della fontana di Acquabianca, nella frazione di Vescia. Si passerà poi alla discussione e approvazione del “regolamento in materia di sanzioni amministrative per la mancata acquisizione dell'agibilità o mancata presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità nel termini previsti dagli articoli 137-138 della legge 21 gennaio 2015 n. 1”, così come dell'approvazione del regolamento comunale del Suape. Successivamente, l'assemblea si confronterà sul “piano attuativo di iniziativa privata, in variante al Prg 97, per l'attuazione di un comparto edificatorio classificato come tessuto ad espansione locale, produttivo industriale artigianele in via Bianca”. Terz'ultimo punto all'ordine del giorno una variante al Pums. Si chiuderà con l'ordine del giorno urgente presentato da Mario Gammarota (Foligno 2030), David Fantauzzi (M5s), Elia Sigismondi (Pd) e Luciano Pizzoni (Patto x Foligno) sulla Festa della Liberazione e con la mozione urgente sulla Variante sud presentata da David Fantauzzi, Mario Gammarota, Luciano Pizzoni, Elia Sigismondi e Caterina Lucangeli (Gruppo misto).