Elezioni 2024, la coalizione progressista di Foligno: “A breve presenteremo il progetto”

Foligno 2030, Patto x Foligno, Partito democratico, Foligno in Comune e Movimento 5 Stelle. È questo il perimetro ufficiale della coalizione di centrosinistra che si presenterà alle prossime elezioni Amministrative del 2024. A certificarlo sono le stesse forze politiche attraverso un comunicato stampa rilasciato nella mattinata di sabato. Quello che viene definito un “impegno all'unità della coalizione progressista” porterà la coalizione a presentare alla città “il lavoro sin qui svolto” che, in queste settimane, ha portato a definire le “linee guida del programma che ora si potrà concretizzare in un percorso da compiere congiuntamente e anche insieme alla città”. Per i loro estensori, si tratta di un “progetto politico forte e ampio, un laboratorio, disponibile alla possibiliàt di abbracciare ulteriori interpreti sulla base della reale condivisione della piattaforma politica varata”. Successivamente si passerà all'individuazione del candidato sindaco, “a partire – dicono - dalle persone che sono già state proposte dalle diverse forze della coalizione, e che ringraziamo per la disponibilità”. Un candidato “da mettere a disposizione della città, nel segno di una innovazione e di tipo unitario”. Nel frattempo c'è chi già sta lavorando sotto il profilo elettorale. È Alternativa popolare, con il candidato sindaco Enrico Presilla che ha incontrato gli abitanti di Fiamenga, dialogando con un un gruppo di persone provenienti anche da Cave, Maceratola, Budino e Uppello. Prossimamente sarà inoltre disponibile la sede di Alternativa popolare, nella centrale via Mazzini.